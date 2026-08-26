Αγνοείται άνδρας 31 ετών από το Ρέθυμνο

Ο Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ, 31 ετών, εξαφανίστηκε από το χωριό Πανόρμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου στις 20 Αυγούστου 2026

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αγνοείται άνδρας 31 ετών από το Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εξαφάνιση γνωστοποιήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 26 Αυγούστου 2026, λόγω πιθανών κινδύνων για τη ζωή του.
  • Ο άνδρας έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή τις αρμόδιες αρχές μέσω της Εθνικής Γραμμής 1017 ή της εφαρμογής Missing Alert.
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Την εξαφάνιση του Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ, 31 ετών από το χωριό Πανόρμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τετάρτη (26.08.2026).

Όπως αναφέρει για την εξαφάνιση του 31χρονου το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Χουσεΐν (ον.) Σαχ Μολκ Ζατέχ (επ.), αγνοείται από τις 20/08/2026 από το χωριό Πανόρμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του άνδρα την Τετάρτη 26/8/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Ο Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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