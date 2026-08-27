Πέθανε o ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Πετράκης

Snapshot Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και καθηγητής Γερμανικών Βασίλης Πετράκης από τον Αλμυρό, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη στην ιδιωτική εκπαίδευση και οργανώθηκε στο ΚΚΕ, ενώ υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΕΦΙΕ.

Ήταν παραγωγός στον ραδιοφωνικό σταθμό «904 αριστερά στα FM» και επέστρεψε στον Αλμυρό το 2025.

Η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΚΕ τον τιμά για τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την αφοσίωσή του στην κομμουνιστική ιδεολογία.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 1 μ.μ. στην Ευξεινούπολη Μαγνησίας. Snapshot powered by AI

Πέθανε, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε αιφνίδια το τελευταίο διάστημα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του σταθμού «904 αριστερά στα FM» Βασίλης Πετράκης από τον Αλμυρό. Ήταν καθηγητής Γερμανικών και εργάστηκε για πολλά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση, στη Θεσσαλονίκη, όπου και οργανώθηκε στο ΚΚΕ.

Η Τομεακή Επιτροπής Μαγνησίας του ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Αποχαιρετούμε το σύντροφο Βασίλη Πετράκη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας, εργάστηκε ως καθηγητής Γερμανικών στη Θεσσαλονίκη για χρόνια, όπου και οργανώθηκε στο κόμμα, πριν επιστρέψει στο τόπο καταγωγής του το 2025. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΕΦΙΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός στον 904 Αριστερά στα FM.Ο σύντροφος Βασίλης διάλεξε το δύσκολο και σκληρό δρόμο, το δρόμο του αγώνα και της αξιοπρέπειας και ήταν περήφανος γι’ αυτό. Ήταν μαχητής, πάντα χαμογελαστός, αλύγιστος και πιστός στην κομμουνιστική ιδεολογία. Θα τον θυμόμαστε για πάντα για την ευγένεια, τη συντροφικότητα, την ανυποχώρητη στάση του, το νοιάξιμο που είχε για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με πίστη στα ιδανικά του κόμματος.Η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Μαγνησίας και η ΚΟΒ Αλμυρού εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη μητέρα του, τον αδερφό του, τα ανίψια του και τους λοιπούς συγγενείς».

Σύμφωνα με το gegonota.news, η κηδεία θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου στη 1 μ.μ., στην Ευξεινούπολη Μαγνησίας.

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