Κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή

Snapshot Το κτήριο του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή κατεδαφίστηκε μετά από εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η κατεδάφιση προκλήθηκε από την εκτεταμένη ζημιά που προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες κατεδάφισης ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου 2026 και προχωρούν γρήγορα.

Η έκταση ανήκει πλήρως στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ενήργησε σύμφωνα με την απόφαση 1970/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κατεδάφιση έγινε στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας. Snapshot powered by AI

Στην κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, έπειτα και από την πρόσφατη πυρκαγιά, η οποία είχε προκαλέσει εκταταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Συγεκριμένα, με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

Ακολουθεί η ανάρτηση του υπουργού

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