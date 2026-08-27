Τρεπεκλής: Ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιονίων Νήσων σε «Νησιά του Οδυσσέα»

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με την πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιονίων Νήσων, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, διευκρινίζει ότι «ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιονίων Νήσων σε ‘’Νησιά του Οδυσσέα’’. Η σχετική πληροφορία είναι απολύτως ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας.

«Η πρωτοβουλία “The Odyssey Islands – Τα Νησιά της Οδύσσειας” αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής, εμπνευσμένη από το ομηρικό έπος και την αναμφισβήτητη παγκόσμια ακτινοβολία του. Δεν αλλάζει, ούτε υποκαθιστά τις ονομασίες και τις ιδιαίτερες ταυτότητες των νησιών, αλλά αναδεικνύει τη μοναδική θέση τους στην ενιαία πολιτιστική αφήγηση του Ιονίου» τονίζει ο κ. Τρεπεκλής.

«Η σύνδεση του Ιονίου με την Οδύσσεια έχει βαθιές επιστημονικές και πολιτιστικές ρίζες. Ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες, μέσα από πρωτοβουλίες πανεπιστημιακών και πολιτιστικών φορέων, είχε αναδειχθεί η ιδέα της δημιουργίας μιας διεθνούς πολιτιστικής διαδρομής ‘’στα χνάρια του Οδυσσέα’’. Εμβληματική υπήρξε η ομώνυμη έκδοση του 2003 «Ταξιδεύοντας ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα», με τη συμβολή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών, καθώς και του ομηριστή Φάνη Κακριδή» αναφέρει.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να δώσει σύγχρονη και εξωστρεφή μορφή σε αυτή τη διαχρονική προσέγγιση, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τον τουρισμό, τα τοπία, τις εμπειρίες και τις ξεχωριστές ταυτότητες των Ιονίων Νήσων» Η Οδύσσεια, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εξακολουθεί να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς. Η Ιθάκη, ο τόπος του νόστου, ο προορισμός μιας περιήγησης, η φιλοξενία, η Κέρκυρα, η θάλασσα, η Κεφαλονιά, η περιπλάνηση, η Λευκάδα, οι βραχώδεις όγκοι, η Ζάκυνθος, οι κατάφυτες εκτάσεις, τα Διαπόντια Νησιά ενσωματώνουν διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στην ομηρική αφήγηση και το Ιόνιο» υπογραμμίζει ο κ.Τρεπεκλής.

«Παράλληλα, η σύγχρονη αναζωπύρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια, μέσα από την κινηματογραφική τέχνη, τη λογοτεχνία και τα ταξιδιωτικά αφηγήματα, δημιουργεί μια σημαντική αξιοποιήσιμη συγκυρία διεθνούς προβολής .Στόχος της Περιφέρειας είναι να αξιοποιήσει αυτή την πολιτιστική «γέφυρα» για να ενισχύσει τη διεθνή ταξιδιωτική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και τη διαφορετικότητα κάθε νησιού» επισημαίνει.

«Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιονίων Νήσων, όπως αξίζει στα νησιά μας» προσθέτει ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

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