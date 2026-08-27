Αργολίδα: Την έκλεβαν ενώ εκείνη διασκέδαζε στο πανηγύρι – Το 5χρονο παιδί της ήταν μόνο στην αυλή

Ένα περιστατικό που ξεπερνά τα όρια μίας συνηθισμένης διάρρηξης εκτυλίχθηκε στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, αφήνοντας πίσω του ένα σπίτι λεηλατημένο και μία σειρά από σοβαρά ερωτήματα.

Την ώρα που η μητέρα φέρεται να διασκέδαζε σε τοπικό πανηγύρι, άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία της, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα και άφησαν το 5χρονο παιδί στην αυλή, όπως μεταδίδει το argolida24.gr.

Η γυναίκα επέστρεψε αργά το βράδυ στην κατοικία της και αντίκρισε το εσωτερικό του σπιτιού αναστατωμένο. Από τους χώρους του είχαν κάνει φτερά χρήματα και κοσμήματα, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες είχαν εισβάλλει με σκοπό τη ληστεία.

Οι άγνωστοι φαίνεται πως είχαν αντιληφθεί την απουσία της μητέρας και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να εισβάλουν στην οικία. Βρισκόταν εκεί και το μικρό παιδί, γεγονός που δεν φαίνεται να τους απέτρεψε από το να προχωρήσουν στις πράξεις τους.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι το 5χρονο παιδάκι βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι δράστες ολοκλήρωσαν την έρευνα στους χώρους της κατοικίας και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Όταν η μητέρα έφτασε στο σπίτι και είδε το παιδί έξω, όπως ήταν φυσικό, πανικοβλήθηκε. Η αγωνία της μετατράπηκε σε ανακούφιση όταν διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν καλά στην υγεία του.