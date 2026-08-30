Τρίπολη: Αυτοκίνητο διέλυσε το Μνημείο των Απαγχονισθέντων Ηρώων – Δείτε εικόνα από drone

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/08) στην Τρίπολη, με ένα ιστορικό μνημείο της πόλης να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής. Αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Ερυθρού Σταυρού, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο Μνημείο των Απαγχονισθέντων Ηρώων, στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, πρώην πλατεία Ανεξαρτησίας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το μνημείο να γκρεμιστεί από τη βάση του και να υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, μεγάλες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός επέστρεφε από βραδινή έξοδο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη πορεία στην πλατεία, συνέχισε ευθεία και κατέληξε πάνω στο μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της.

Όπως φαίνεται και από τις αεροφωτογραφίες από το σημείο, το όχημα κατέβαινε την οδό Ερυθρού Σταυρού και, φτάνοντας στην πλατεία, δεν ακολούθησε την κυκλική πορεία προς τα δεξιά. Συνέχισε την πορεία του ευθεία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα πάνω στο μνημείο, σύμφωνα με το pna.gr.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή ώστε το μνημείο ανατράπηκε και αποκολλήθηκε από τη βάση του, με τμήματα αυτού να καταλήγουν στο έδαφος. Η εικόνα που παρουσιάζει πλέον το σημείο, είναι χαρακτηριστική του μεγέθους της καταστροφής, καθώς ένα μνημείο που βρισκόταν για χρόνια στην πλατεία υπέστη βαρύτατες ζημιές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της Κατοχής

Το Μνημείο των Απαγχονισθέντων, γνωστό και ως Μνημείο Απαγχονισθέντων Ηρώων, βρίσκεται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, στην καρδιά της Τρίπολης.

Πρόκειται για μνημείο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής σημασίας για την πόλη, καθώς είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Ελλήνων πατριωτών που απαγχονίστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, το 1944. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν την ιστορία του μνημείου, είναι αφιερωμένο στη μνήμη 10 Ελλήνων πατριωτών, οι οποίοι εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί διαχρονικά σημείο μνήμης για την Τρίπολη. Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις προς τιμήν των θυμάτων, με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, φορέων, αντιστασιακών οργανώσεων και συγγενών των θυμάτων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.