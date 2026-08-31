Δημήτρης Παπούλιας: Ο πανεπιστημιακός που συνδέθηκε με τον εκσυγχρονισμό και τη δημόσια διοίκηση

Διετέλεσε σύμβουλος του υπουργού Γεωργίας Κώστα Σημίτη, γενικός γραμματέας, υποδιοικητής της ΕΤΒΑ και πρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της Chipita.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Δημήτρης Παπούλιας: Ο πανεπιστημιακός που συνδέθηκε με τον εκσυγχρονισμό και τη δημόσια διοίκηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δημήτρης Παπούλιας, ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, συνδεδεμένος με τον εκσυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1990 και 2000.
  • Διετέλεσε σύμβουλος του υπουργού Γεωργίας Κώστα Σημίτη, γενικός γραμματέας, υποδιοικητής της ΕΤΒΑ και πρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της Chipita.
  • Ήταν πρόεδρος του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) από το 1991 έως το 2001, συμβάλλοντας στην επεξεργασία ιδεών για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας.
  • Έγραψε βιβλία και επιστημονικά άρθρα για τις μεταρρυθμίσεις, τη στρατηγική διοίκηση και τη δημόσια οργάνωση, ενώ προήγαγε τη μετατροπή των μεταρρυθμίσεων από θεωρία σε πράξη.
  • Ξεκίνησε από ταπεινά κοινωνικά στρώματα, εργαζόμενος από μικρός, και ανέβηκε στην ανώτατη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία, με τον γιο του να τον αποχαιρετά συγκινητικά στα social media.
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Έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 87 ετών, ο Δημήτρης Β. Παπούλιας, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μία από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες που συνδέθηκαν με το μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό εγχείρημα της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000.

Η ακαδημαϊκή του πορεία, συνδέθηκε στενά με τη δημόσια ζωή και τη διοίκηση. Ο Δημήτρης Παπούλιας υπήρξε σύμβουλος του τότε υπουργού Γεωργίας Κώστα Σημίτη, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και υποδιοικητής της ΕΤΒΑ. Στη συνέχεια ανέλαβε πρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, ενώ διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Chipita.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία του στον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), του οποίου διετέλεσε πρόεδρος από το 1991 έως το 2001. Ο ΟΠΕΚ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς χώρους επεξεργασίας ιδεών και προτάσεων γύρω από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Δημήτρης Παπούλιας δεν περιορίστηκε στην ακαδημαϊκή διδασκαλία. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με την επιχειρησιακή έρευνα, το management, τη στρατηγική διοίκηση και την οργάνωση του δημόσιου τομέα, ενώ έγραψε βιβλία και δημοσίευσε επιστημονικά άρθρα. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται τα «Πώς συντελούνται οι μεταρρυθμίσεις», «Η στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών» και «Διαχειρίζομαι και αλλάζω».

Ο «Μίμης» που ξεκίνησε από τα χαμηλά

Πίσω, όμως, από τη δημόσια και ακαδημαϊκή διαδρομή υπήρχε μια πολύ διαφορετική αφετηρία. Ο Μίμης, όπως τον αναφέρει ο γιος του, Βασίλης, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα social media, εργάστηκε από μικρός, ακόμη και σε οικοδομές και εμπορικές δουλειές, ενώ φοίτησε σε νυχτερινό γυμνάσιο. Από αυτή την αφετηρία κατάφερε να τραβήξει το δρόμο προς την ανώτατη εκπαίδευση και στη συνέχεια προς μια διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία.

Ο Παπούλιας, ήταν ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να παραμείνουν θεωρητικές κι έτσι προχώρησε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων αφήνοντας το αποτύπωμά του στα πόστα από τα οποία πέρασε.

Ο στενός του δεσμός με τον Κώστα Σημίτη και η παρουσία του στον χώρο του εκσυγχρονισμού τον έφεραν στο επίκεντρο μιας ολόκληρης εποχής. Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη, στο οποίο ο Παπούλιας είχε δωρίσει το προσωπικό του αρχείο, τον αποχαιρέτησε ως έναν «ακέραιο και προοδευτικό δημόσιο λειτουργό» που συνέβαλε στον σχεδιασμό ενός ευρύτερου δικτύου μεταρρυθμίσεων.

Η κηδεία του Δημήτρη Παπούλια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στον Λόφο Σκουζέ, ενώ η ταφή του έγινε στα Φουρνά Ευρυτανίας.

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Το «αντίο» του γιου του, Βασίλη

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Βασίλης Παπούλιας, αποχαιρέτησε τον «Μίμη», όπως τον αναφέρει.

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