Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε Βρετανός που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση - «Ήμουν πολύ μεθυσμένος»

Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε Βρετανός που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση - «Ήμουν πολύ μεθυσμένος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την πτήση.
  • Προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη λόγω της επιθετικής και μεθυσμένης συμπεριφοράς του.
  • Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με 3ετή αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
  • Ο άνδρας ζήτησε συγγνώμη και αποδέχθηκε τις πράξεις του κατά τη δικαστική διαδικασία.
  • Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τον προορισμό του μετά την προσγείωση και τη σύλληψη του επιβάτη.
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Ποινή φυλάκισης 3 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής πτήσης, όταν ο άνδρας σε εμφανή κατάσταση μέθης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες, ενώ, παράλληλα δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος.

Η κατάσταση που επικράτησε μέσα στο αεροσκάφος οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειώσει το αεροσκάφος στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία», περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης. Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τον προορισμό του.

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