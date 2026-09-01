Λαμία: Συνελήφθη άνδρας με δεκάδες εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα

Snapshot Εναντίον του είχαν εκδοθεί τέσσερις διατάξεις από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης και έξι εντάλματα σύλληψης.

Βαρυνόταν με 24 καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Άρειο Πάγο.

Οι συνολικές ποινές που του έχουν επιβληθεί φτάνουν τα 120 έτη κάθειρξης και φυλάκισης.

Οι καταδίκες αφορούν απάτες, πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και παράνομη είσπραξη δημοσίων εσόδων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος αναζητούνταν για μεγάλο αριθμό δικαστικών εκκρεμοτήτων, προχώρησαν οι Αρχές στη Λαμία.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του είχαν εκδοθεί τέσσερις διατάξεις του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα εκκρεμούσαν έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία είχαν εκδοθεί από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης και ανακριτές των Ειδικών Τμημάτων Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, ο άνδρας βαρυνόταν με 24 καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί από Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία Θεσσαλονίκης, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, Μονομελή και Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, αλλά και τον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες καταδίκες προβλέπουν συνολικές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που φτάνουν τα 120 έτη.

Οι υποθέσεις για τις οποίες είχε καταδικαστεί σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με απάτες και πλαστογραφίες, καθώς και με παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τη φοροδιαφυγή και την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αναμένεται να παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεσή του.