Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών - Τον αναζητούσαν σε Θεσσαλονίκη και Λαμία

Snapshot Συνελήφθη 66χρονος που αναζητούνταν για συνολικές ποινές 120 ετών λόγω πολλαπλών οικονομικών αδικημάτων από το 2011.

Οι καταδίκες του αφορούν πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις.

Ο άνδρας είχε διαφύγει στο εξωτερικό, επέστρεψε και εξαφανίστηκε ξανά πριν εντοπιστεί στη Λαμία.

Η συνολική ποινή 120 ετών προκύπτει από το άθροισμα πολλαπλών αποφάσεων και δεν σημαίνει ισόβια φυλάκιση.

Μετά τη σύλληψη θα οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές για καθορισμό της περαιτέρω ποινικής του μεταχείρισης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 66χρονου, ο οποίος αναζητούνταν για σειρά δικαστικών αποφάσεων που συνολικά αντιστοιχούν σε ποινές 120 ετών, προχώρησαν οι Αρχές.

Η δικαστική περιπέτεια του άνδρα φέρεται να έχει ξεκινήσει από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές καταδικαστικές αποφάσεις για οικονομικές παραβάσεις. Στις υποθέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις.

Με την πάροδο των ετών εκδόθηκαν σε βάρος του νέες αποφάσεις, αλλά και εντάλματα σύλληψης. Ο 66χρονος, ωστόσο, φέρεται να είχε καταφέρει να εγκαταλείψει τη χώρα και να παραμείνει στο εξωτερικό.

Σε μεταγενέστερο χρόνο εκδόθηκε στην Ελλάδα και επέστρεψε προκειμένου να παρουσιαστεί στις αρμόδιες Αρχές, δηλώνοντας πρόθεση να συνεργαστεί. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να εξαφανίστηκε εκ νέου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πώς εντοπίστηκε

Για την αναζήτησή του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου - Αναλήψεως πληροφορήθηκαν ότι ο 66χρονος βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Γιατί εμφανίζεται ποινή 120 ετών

Το συνολικό ύψος των 120 ετών δεν αντιστοιχεί σε μία και μοναδική καταδίκη, αλλά προκύπτει από το άθροισμα των ποινών που έχουν επιβληθεί στον 66χρονο με διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει καταδικαστεί περιλαμβάνουν τόσο πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα όσο και κακουργήματα.

Η αναφορά, πάντως, σε συνολική ποινή 120 ετών δεν σημαίνει ότι ο 66χρονος θα παραμείνει στη φυλακή για 120 χρόνια. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη συγχώνευση και τη συνολική έκτιση διαδοχικών ποινών, καθώς και ανώτατα όρια πραγματικής έκτισης, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των αδικημάτων και τις επιμέρους καταδίκες.

Μετά τη σύλληψή του, ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να καθοριστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.