20 πράξεις αγάπης για τον Νικήτα – Η συγκινητική πρωτοβουλία στη μνήμη του

Μια συγκινητική πρωτοβουλία γεννήθηκε στη μνήμη του 20χρονου Νικήτα Γεμιστού, με στόχο η απώλειά του να μετατραπεί σε πράξεις αγάπης και προσφοράς.

Η πρωτοβουλία με τίτλο «20 Πράξεις Αγάπης για τον Νικήτα» δημιουργείται στη μνήμη του 20χρονου Νικήτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, σε μια τραγική υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

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