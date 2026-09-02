20 πράξεις αγάπης για τον Νικήτα – Η συγκινητική πρωτοβουλία στη μνήμη του
Μια πρωτοβουλία με τίτλο «20 Πράξεις Αγάπης για τον Νικήτα» δημιουργείται στη μνήμη του 20χρονου Νικήτα
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Μια συγκινητική πρωτοβουλία γεννήθηκε στη μνήμη του 20χρονου Νικήτα Γεμιστού, με στόχο η απώλειά του να μετατραπεί σε πράξεις αγάπης και προσφοράς.
Η πρωτοβουλία με τίτλο «20 Πράξεις Αγάπης για τον Νικήτα» δημιουργείται στη μνήμη του 20χρονου Νικήτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, σε μια τραγική υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
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