«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε το ΓΕΕΘΑ για τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Δημήτριος Παπαγεωργίου, Επιμέλεια

«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα ενιαίο διακλαδικό περίπτερο που συνδυάζει επιχειρησιακά και τεχνολογικά στοιχεία.
  • Το περίπτερο προσφέρει διαδραστικές εμπειρίες με μη επανδρωμένα συστήματα, εξομοιωτές, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικά συστήματα.
  • Συμμετέχουν όλα τα Επιτελεία, η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, καθώς και στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σκύλοι για αποστολές έρευνας και διάσωσης.
  • Παρουσιάζονται επίσης το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση μέσω της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και των Στρατιωτικών Σχολών.
  • Το περίπτερο λειτουργεί στο Περίπτερο 6 με ωράριο 16:00-22:00 τις καθημερινές και 10:00-22:00 τα Σαββατοκύριακα, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει από κοντά το έργο και τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο, που συνδυάζει το επιχειρησιακό και τεχνολογικό στοιχείο και προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει από κοντά το έργο, τις δυνατότητες και τους ανθρώπους τους, μέσα από το μήνυμα: «Έλα να μας γνωρίσεις».

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στη φετινή ΔΕΘ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά τις δυνατότητες τους και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις τους.

Η φετινή παρουσία έχει έντονα διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά μη επανδρωμένα συστήματα και τεχνολογίες anti-drone, εξομοιωτές μαχητικών αεροσκαφών, πλοίων και αρμάτων, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ρομποτικά συστήματα, μέσα Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και εξοπλισμό και δυνατότητες αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πτυχές του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, συμμετοχή θα έχουν και τα 3 Επιτελεία – ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, ενώ θα λάβει μέρος και η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, καθώς και η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) με το Κινητό της Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», αλλά και τα μαλινουά XAVI και XAVIER, οι πρώτοι στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σκύλοι από την ΕΜΑΚ για αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε αστικό και ορεινό περιβάλλον.

Παρουσία θα έχουν επίσης η Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ) και οι Στρατιωτικές Σχολές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες —και ιδιαίτερα στους νέους— να ενημερωθούν για τη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τις δυνατότητες φοίτησης και σταδιοδρομίας.

Στόχος είναι το κοινό να μπορεί όχι μόνο να δει τον εξοπλισμό, αλλά και να αλληλεπιδράσει μαζί του, καθώς και να γνωρίσει από κοντά την αποστολή, τις δυνατότητες και τους ανθρώπους των σύγχρονων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μπορείτε να δείτε από κοντά όλα όσα έχουν ετοιμάσει οι Ένοπλες Δυνάμεις για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Περίπτερο 6. Το ωράριο λειτουργίας τις καθημερινές είναι 16:00–22:00, ενώ για το Σαββατοκύριακο θα είναι 10:00–22:00.

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