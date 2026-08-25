ΥΠΕΘΑ: 63,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων

Snapshot Το ΥΠΕΘΑ εγκρίνει πρόγραμμα 63,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι έργα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Αττική, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Το 44,1% του προϋπολογισμού προορίζεται για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι παρεμβάσεις θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα, θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες και θα μειώσουν τις ενεργειακές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων.

Η επένδυση στηρίζει την εγχώρια αμυντική παραγωγή και μειώνει την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους για κρίσιμες εργασίες υποστήριξης. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού στρατιωτικών εργοστασίων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 63,5 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για έξι έργα, τα οποία εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΘΑ (2026-2030) και αφορούν:

Το Διακλαδικό Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ,

(700 ΣΕ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, Το Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή του Βόλου, με προϋπολογισμό 20,5 εκατ. ευρώ,

(304 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή του Βόλου, με προϋπολογισμό 20,5 εκατ. ευρώ, Το Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (308 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ,

(308 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, Το Διακλαδικό Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ,

(ΧΗΕΔ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ, Τις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής ναυτικών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας - Μηχανουργείο, Εφαρμογείο και υπόστεγο HANGAR - με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ,

στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας - Μηχανουργείο, Εφαρμογείο και υπόστεγο HANGAR - με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά, όπως υπογραμμίζεται, εντάσσονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των παραγωγικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τα 28 εκατ. ευρώ (44,1%) αφορούν την προμήθεια και την εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των στρατιωτικών εργοστασίων, εκσυγχρονίζονται οι παραγωγικές και επισκευαστικές διαδικασίες και επιτυγχάνεται η κατακόρυφη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αναβαθμίζουν, να επισκευάζουν και να συντηρούν με ίδια μέσα κρίσιμο υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής και στρατιωτικής παραγωγικής βάσης και στον περιορισμό της εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους για κρίσιμες εργασίες υποστήριξης.