Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για την εμφάνιση της 13χρονης Νορθ - «Τι έχει συμβεί στη μύτη της;»

Snapshot Ένα βίντεο της 13χρονης Νορθ Γουέστ με μπλε περούκα και έντονο μακιγιάζ προκάλεσε αντιδράσεις για την εμφάνιση της μύτης της στα social media.

Άλλοι υπερασπίστηκαν την έφηβη, σημειώνοντας ότι πειραματίζεται με το στιλ της σε αυτήν την ηλικία.

Η Νορθ έχει ήδη κάνει dermal piercings και έχει ξεκινήσει καριέρα στη μουσική, προκαλώντας στο παρελθόν ανάλογες συζητήσεις.

Η Νορθ είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, με ενεργή παρουσία στα social media και τη μουσική σκηνή. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ένα νέο βίντεο της 13χρονης Νορθ Γουέστ, κόρης της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, που δημοσιεύτηκε στον κοινό λογαριασμό της με τη μητέρα της στο TikTok.

Η έφηβη εμφανίζεται στο βίντεο με μακριά μπλε περούκα, έντονο μακιγιάζ και μαύρο δερμάτινο σύνολο, ενώ χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «SOS» της Ριάνα, από το 2006.

Η εμφάνισή της, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη από ορισμένους χρήστες, οι οποίοι επικεντρώθηκαν κυρίως στη μύτη της και υποστήριξαν ότι το πρόσωπό της έδειχνε διαφορετικό. Κάποιοι απέδωσαν την εικόνα σε έντονα φίλτρα ή στο μακιγιάζ, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την επιρροή που μπορεί να δέχεται ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία.

«Το contouring στη φυσικά όμορφη μύτη της με αναστατώνει. Τι συμβαίνει εδώ;», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η Νορθ ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από το οικογενειακό της περιβάλλον ώστε να θεωρεί πως η εμφάνισή της δεν είναι αρκετή όπως είναι.

https://www.instagram.com/p/DZngS4SDP_f/

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν την 13χρονη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια έφηβη που απλώς πειραματίζεται με την εμφάνιση και το στιλ της.

«Να είστε ευγενικοί, παιδιά, έχει ανοιχτά τα σχόλια», έγραψε ένας από τους υποστηρικτές της. Άλλοι χρήστες αναφέρθηκαν στις δικές τους εφηβικές «alternative» φάσεις, υποστηρίζοντας πως η Νορθ έχει την ευκαιρία να εκφραστεί με όποιον τρόπο επιθυμεί.

Η Νορθ έχει δείξει επανειλημμένα ότι πειραματίζεται με το μακιγιάζ, τα ρούχα και την εικόνα της, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κάνει και τα πρώτα της βήματα στη μουσική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμφάνιση και οι επιλογές της Νορθ προκαλούν συζητήσεις στο διαδίκτυο. Τον Αύγουστο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι είχε κάνει dermal piercing στο δάχτυλό της, με δύο μικρές μεταλλικές μπάλες να βρίσκονται κάτω από το δέρμα.

https://www.instagram.com/p/DX4nnvYjDKd/

Τα συγκεκριμένα piercing διαφέρουν από τα συμβατικά, καθώς χρησιμοποιούν ένα μικρό άγκιστρο που τοποθετείται κάτω από το δέρμα για να συγκρατεί το κόσμημα. Η επιλογή της είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με αρκετούς να στρέφουν την κριτική τους προς την Κιμ Καρντάσιαν, επειδή επέτρεψε στην κόρη της να κάνει το piercing σε τόσο μικρή ηλικία.

Η ίδια η Νορθ είχε απαντήσει τότε με ένα TikTok, χρησιμοποιώντας ένα χαρακτηριστικό ηχητικό απόσπασμα με το μήνυμα: «Γιατί κλαις; Πόσο χρονών είσαι; Συνέλθε», απευθυνόμενη ουσιαστικά σε όσους είχαν ενοχληθεί από το piercing στο δάχτυλό της.

Τον Ιανουάριο φέρεται να παρουσίασε ακόμη δύο dermal piercings στα δάχτυλά της μέσω Instagram Stories.

Η Νορθ είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησαν μαζί η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ. Ακολουθούν ο Saint, 10 ετών, η Chicago, 8 ετών, και ο Psalm, 7 ετών.