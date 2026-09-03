Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα το μεσημέρι της 3ης Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Δήμος Χαλκιδέων συνδράμει με υδροφόρες για την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:00

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Χαλκιδέων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).