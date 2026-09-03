Φωτιά τώρα στη Χαλκίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις
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- Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα το μεσημέρι της 3ης Σεπτεμβρίου 2026.
- Ο Δήμος Χαλκιδέων συνδράμει με υδροφόρες για την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος.
- Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:00
Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Χαλκιδέων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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