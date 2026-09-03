Red Code αύριο για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς - Οκτώ περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή
Αττική, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη σε αυξημένη επιφυλακή
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- Αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε κατάσταση Red Code ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).
- Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Κυκλάδων, Εύβοιας και η Περιφέρεια Κρήτης.
- Η κατάσταση Red Code ενεργοποιεί πλήρως τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υλικά για αυξημένη ετοιμότητα.
- Προβλέπεται άμεση ενεργοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφικών φαινομένων και την παροχή υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές.
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, περιοχές της χώρας όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).
Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται:
- Η Περιφέρεια Αττικής
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Η Περιφέρεια Κρήτης
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