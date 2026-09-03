 Red Code αύριο για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς - Οκτώ περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή

Αττική, Λέσβος, Χίος,  Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια και Κρήτη σε αυξημένη επιφυλακή

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

 Red Code αύριο για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς - Οκτώ περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε κατάσταση Red Code ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).
  • Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Κυκλάδων, Εύβοιας και η Περιφέρεια Κρήτης.
  • Η κατάσταση Red Code ενεργοποιεί πλήρως τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υλικά για αυξημένη ετοιμότητα.
  • Προβλέπεται άμεση ενεργοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφικών φαινομένων και την παροχή υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές.
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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, περιοχές της χώρας όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται:

  • Η Περιφέρεια Αττικής
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Η Περιφέρεια Κρήτης
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