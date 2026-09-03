 Red Code αύριο για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς - Οκτώ περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή

Snapshot Αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε κατάσταση Red Code ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Κυκλάδων, Εύβοιας και η Περιφέρεια Κρήτης.

Η κατάσταση Red Code ενεργοποιεί πλήρως τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υλικά για αυξημένη ετοιμότητα.

Προβλέπεται άμεση ενεργοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφικών φαινομένων και την παροχή υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, περιοχές της χώρας όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται: