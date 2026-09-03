Φθιώτιδα: Φωτιά στις Ράχες στην παλιά εθνική οδό - Χτύπησαν οι καμπάνες του χωριού

Συναγερμός σήμανε στις 13:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9/26) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο χωριό Ράχες στη Φθιώτιδα.

Η πυρκαγιά είναι κοντά στην έξοδο της εθνικής οδού, με κατεύθυνση προς την παλιά εθνική που οδηγεί στον Αχινό, στο ύψος της παλιάς ντισκοτέκ, όπως αναφέρει το Lamiareport.gr.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα με προτροπή του Προέδρου της Κοινότητας Χρήστου Σολόπουλου, ήχησαν και οι καμπάνες του χωριού προκειμένου να κινητοποιηθεί και ο κόσμος που έχει βυτία ή άλλα μηχανήματα για να βοηθήσει, μαζί με υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας.