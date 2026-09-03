Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (3/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6,2 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 15, 16, 17, 33, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.