Βασιλίσσης Σοφίας: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε για αρκετά μέτρα ανάποδα

Snapshot Οδηγός κινήθηκε αντίθετα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά από την αμερικανική Πρεσβεία.

Το περιστατικό συνέβη μέρα μεσημέρι, σε ώρα αιχμής, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Ο οδηγός διένυσε αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα χωρίς να υπάρξει σύγκρουση με άλλα οχήματα.

Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και, μάλιστα μέρα-μεσημέρι, σε ώρα αιχμής, όταν οδηγός αυτοκινήτου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με τον Alpha, στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όταν ο οδηγός μπήκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στο αντίθετο ρεύμα και διένυσε αρκετά μέτρα.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα από το σημείο δεν περνούσε κάποιο άλλο όχημα, καθώς στο σημείο υπήρχε αρκετή κίνηση με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που έστριβαν προς την οδό Σούτσου.

Έρευνα για το περιστατικό διεξάγει η Τροχαία.

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