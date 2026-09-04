Κολωνός: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Μαρίας – Η ζωή της ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο

Snapshot Εξαφανίστηκε η 15χρονη Μαρία Κ. από την περιοχή του Κολωνού στις 2 Σεπτεμβρίου το πρωί.

Η ζωή της Μαρίας ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με ενημέρωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Μαρία έχει ύψος 1,65 μ., χάλκινα μαλλιά ξυρισμένα στο πλάι και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς με μπλε καλσόν και πράσινα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Εθνική Γραμμή 1017, ή τα αστυνομικά τμήματα. Snapshot powered by AI

Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κολωνού, η Μαρία Κ., ηλικίας 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη (3/9) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Κ. έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος, έχει χάλκινα μαλλιά ξυρισμένα στο πλάι και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς με μπλε καλσόν και πράσινα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.