Διακοπές νερού την Παρασκευή (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Παρασκευή (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
    Αρτέμιδος και Ναυάρχου Νοταρά
  • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
    Κενταύρων και Μαραθωνομάχων
  • ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)
    Τενέδου και Σάμου
  • ΠΕΡΑΜΑ
    Ιπποκράτους και Λανίτου
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