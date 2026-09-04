Διακοπές νερού την Παρασκευή (4/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Αρτέμιδος και Ναυάρχου Νοταρά
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Κενταύρων και Μαραθωνομάχων
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)
Τενέδου και Σάμου
- ΠΕΡΑΜΑ
Ιπποκράτους και Λανίτου
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