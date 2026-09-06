Ηλεία: Πυρκαγιά στην περιοχή της Πηνείας - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 16:15 σε χαμηλή βλάστηση στην δημοτική ενότητα Πηνείας στην Ηλεία.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου .

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Στην Ηλεία μαίνεται κι άλλη φωτιά στην περιοχή της Σκιλλούντας.