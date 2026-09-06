Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 7 Σεπτεμβρίου

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Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 7 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οίου Δανιήλ του Κατουνακιώτου και της Οσίας Κασσιανής της Ποιήτριας, καθώς και τα Προεόρτια της Γέννησης της Θεοτόκου.
  • Εορτάζουν τα ονόματα Κασσιανή, Σώζων, Ονησιφόρος και οι παραλλαγές τους.
  • Ο Άγιος Σώζων, που έζησε τον 3ο αιώνα στη Λυκαονία, ήταν βοσκός και βαπτίστηκε χριστιανός από το όνομα Ταράσιος.
  • Ο Σώζων κατέστρεψε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα και πούλησε τα κομμάτια του για να βοηθήσει τους φτωχούς, γεγονός που οδήγησε στη φυλάκισή του και τελικά στο μαρτύριό του στη φωτιά.
  • Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Σώζων υπερασπίστηκε με ήρεμο ύφος την πράξη του, επιμένοντας ότι το άγαλμα ήταν άχρηστο μέσα στο ναό αλλά ωφέλησε τους ανθρώπους.
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Αύριο Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτου και της Οσίας Κασσιανής της Ποιήτριας με τα Προεόρτια της Γέννησης της Θεοτόκου.

Το ονόματα που εορτάζουν είναι τα εξής:

  • Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασσία, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσος, Κάσσης, Κάσης
  • Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα
  • Ονησιφόρος, Ονησιφόρα

Ο Άγιος Σώζων

Ο Άγιος Σώζων έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία και σαν εθνικός ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν βαπτίσθηκε χριστιανός, ονομάσθηκε Σώζων. Βοσκός στο επάγγελμα, προσπαθούσε να μιμείται την ημερότητα των προβάτων, που θαύμαζε πολύ.

Πολλές φορές τον ενοχλούσαν και τον αδικούσαν οι άλλοι βοσκοί, αλλά αυτός πάντοτε στάθηκε πράος απέναντι τους. «Μου είναι ντροπή», έλεγε, «να γίνω κατώτερος από τα πρόβατα που βόσκουν».

Μελετούσε με επιμέλεια την Αγία Γραφή, και όταν στην εξοχή συναντούσε ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό. Κάποτε ο Σώζων πήγε στην Πομπηϊούπολη της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα.

Μόλις το είδε, η ψυχή του πράου Σώζοντα παροργίστηκε. Τότε, με θάρρος πολύ έσπασε το δεξί χέρι του χρυσού αγάλματος, το πούλησε και τα έσοδα διαμοίρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς ανεύθυνους.

Όταν το έμαθε αυτό ο Σώζων, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στο ναό το άγαλμα ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τον έριξαν στη φωτιά, όπου ο πράος και ζηλωτής βοσκός απήλθε προς τον Κύριο.

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