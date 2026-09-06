Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

Σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιμάρτυρος Βίβου και του Αγίου Ευδοξίου και η  η Ανάμνηση του Θαύματος του Αρχάγγελου Μιχαήλ στις Χωναίς (ή Κολασσαίς)

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Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιμάρτυρος Βίβου και του Αγίου Ευδοξίου στις 6 Σεπτεμβρίου.
  • Γιορτάζουν τα ονόματα Βίβος, Βιβή, Ευδόξιος, Ευδόξης και Δόξης.
  • Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος που συνελήφθη και μαρτύρησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά τον διωγμό επί Δεκίου.
  • Ο Άγιος Βίβος υπέστη βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό.
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα:

  • Βίβος, Βιβή
  • Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης

Ο Άγιος Βίβος

Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε.

Το εν Χώναις θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ

Σε κάποιο μέρος της Φρυγίας, η γη ανέβλυσε αγιασμένο νερό με τη δύναμη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που γιάτρευε κάθε αρρώστια των ασθενούντων. Ένας χριστιανός, λοιπόν, επειδή γιατρεύτηκε η κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνομα του Αρχιστράτηγου, επάνω στο άγιασμα.

Μετά 90 χρόνια, ήλθε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος, ονόματι Άρχιππος. Έμεινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ζωή ασκητική και με εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγμα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιππο και τον χτύπησαν δυνατά.

Έπειτα, όρμησαν να καταστρέψουν το ναό και το άγιασμα. Αλλά ώ της μεγάλης δυνάμεως του Αρχαγγέλου! Άλλων απ' αυτούς τα χέρια έμειναν παράλυτα και άλλους σταμάτησε φράγμα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι. Όμως το πείσμα και ο θυμός τους ώθησε να κάνουν εκτροπή του κοντινού ποταμού, για να παρασύρει το ναό και να πνίξουν τον Άρχιππο. Αλλά και πάλι θαύμα!

Ο ποταμός γύρισε προς τα πίσω! Τότε σκέφθηκαν να ενώσουν και άλλους δύο ποταμούς. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παρουσιάστηκε στον Άρχιππο και, αφού τον έβγαλε έξω από το ναό, έκανε το σημείο του σταυρού και οι ποταμοί στάθηκαν σαν τείχος.

Πρόσταξε, έπειτα, να χωνευθούν και πράγματι, κατά παράδοξο τρόπο, έως σήμερα στο μέρος εκείνο τα νερά των ποταμών χωνεύονται. Και γι' αυτό το μέρος ονομάστηκε Χώναι.

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