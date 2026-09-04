Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Στις 5 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου, πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας και σύζυγος της Ελισάβετ, που αρχικά ήταν στείρα.

Ο άγγελος Κυρίου προφήτεψε στον Ζαχαρία τη γέννηση του γιου του, Ιωάννη, και τον τιμώρησε με κωφαλαλία λόγω της αμφιβολίας του.

Μετά τη γέννηση του Ιωάννη, ο Ζαχαρίας ονόμασε το παιδί και αμέσως του λύθηκε η γλώσσα.

Γιορτάζουν τα ονόματα Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα και Ζαχαρίτσα. Snapshot powered by AI

Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, καθώς και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός Ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Σύζυγο είχε την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί.

Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού.

Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα

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