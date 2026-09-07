Προειδοποιητικό μήνυμα πίσω από τους πυροβολισμούς στα Πατήσια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια με θύμα έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στα άκρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η επίθεση πιθανόν αποτελεί «προειδοποιητικό μήνυμα», καθώς είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό με πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή πριν από περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με τον 55χρονο, οι δράστες προσπάθησαν να κλέψουν τη μοτοσυκλέτα του και τον πυροβόλησαν όταν αντιστάθηκε, ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο αυτό.

Οι δράστες διέφυγαν πεζοί από το σημείο και αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει συλλέξει κάλυκες και βολίδα για εξέταση.

Μετά την αστυνομική έρευνα, συνεργείο του Δήμου Αθηναίων καθάρισε το σημείο της επίθεσης από αίματα και ίχνη αίματος βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του θύματος. Snapshot powered by AI

Σε «προειδοποιητικό μήνυμα» εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές ότι ενδέχεται να παραπέμπει η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/09) λίγο πριν τις 05:00 στα Πατήσια, με θύμα έναν 55χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:55, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου. Ο 55χρονος τραυματίστηκε στα άκρα απότα πυρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αν και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια άγνωστη πτυχή γύρω από τις δραστηριότητές του, την οποία ο ίδιος δεν επιθυμεί να αποκαλύψει.

Ο 55χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να έχει δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, οι δράστες επιχείρησαν να του αρπάξουν τη μοτοσυκλέτα. Όταν αντιλήφθηκε την απόπειρα και προσπάθησε να αντιδράσει, οι άγνωστοι φέρεται να τον πυροβόλησαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει, πάντως, το γεγονός ότι και στο ίδιο σημείο είχε καταγραφεί περιστατικό με πυροβολισμούς περίπου πριν από έναν μήνα, χωρίς τότε να υπάρξει επίθεση σε βάρος του 55χρονου. Το συγκεκριμένο στοιχείο ενισχύει τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί σχετικά με το ενδεχόμενο η σημερινή επίθεση να αποτελεί μήνυμα προειδοποίησης.

Βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση

Βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές που ακολούθησαν την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια φέρνει στο φως το Newsbomb.gr.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 55χρονος να βρίσκεται πεσμένος στο οδόστρωμα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς. Οι δράστες, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι, κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο και αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί απόπειρα κλοπής της μοτοσυκλέτας του 55χρονου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η μηχανή που παραλήφθηκε από τη Σήμανση για να μεταφερθεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ανήκει πράγματι στο θύμα και αν οι δράστες επιχειρούσαν να την κλέψουν. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο 55χρονος φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία τους, βγήκε από το σπίτι του προκειμένου να τους εμποδίσει και τότε δέχθηκε τα πυρά.

«Είδα τους πυροβολισμούς – Έριχναν προς το έδαφος»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή την ώρα της επίθεσης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε, είδε τους δράστες να πυροβολούν προς το έδαφος και εκτίμησε ότι ενδεχομένως μία από τις σφαίρες εξοστρακίστηκε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είδε δύο άτομα με κράνη να απομακρύνονται πεζή από το σημείο. Λίγο αργότερα, αντίκρισε τον 55χρονο τραυματισμένο και αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

«Ακούσαμε φωνές και διαπληκτισμούς πριν από τα πυρά»

Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής αναφέρει ότι πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί έντονος διάλογος μεταξύ νεαρών ατόμων.

«Ακούγαμε μια παρέα με παιδιά, γύρω στα τέσσερα με πέντε άτομα. Μάλωναν, τσακώνονταν και μιλούσαν δυνατά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Newsbomb.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στη συνέχεια ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερος και, έπειτα από περίπου μισό λεπτό, ένας ακόμη πυροβολισμός.

Ο κάτοικος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα νεαρά άτομα να βρίσκονταν τυχαία στην περιοχή και να μην είχαν σχέση με το περιστατικό. Την Αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε η κόρη του 55χρονου.

Τρεις κάλυκες και μία βολίδα στο σημείο

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή αμέσως μετά το περιστατικό και προχώρησαν σε έρευνα του χώρου.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα, τα οποία μεταφέρθηκαν για εξέταση στο πλαίσιο της έρευνας.

Το σπίτι του 55χρονου βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην οδό Θέμου Άννινου, από όπου φέρεται να ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο οδόστρωμα περίπου δέκα μέτρα από την οικία του, ενώ το σημείο της επίθεσης απέχει περίπου 20 μέτρα.

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί και το γεγονός ότι πυροβολισμοί είχαν ακουστεί στην ίδια περιοχή και περίπου 15 ημέρες νωρίτερα.

Εκείνο το περιστατικό, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, δεν είχε προκαλέσει τραυματισμό. Οι σφαίρες είχαν καταλήξει σε σταθμευμένα οχήματα.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα σημερινά πυρά, εξετάζεται από τις Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιστατικών ή αν πρόκειται για δύο άσχετες υποθέσεις.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και την πλήρη αποσαφήνιση των κινήτρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Καθαρισμός του σημείου από συνεργείο του Δήμου

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από τις αστυνομικές αρχές και τη συλλογή των στοιχείων που κρίθηκαν απαραίτητα, στο σημείο της επίθεσης, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, μετέβη συνεργείο του Δήμου Αθηναίων.

Οι εργαζόμενοι προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος από τα αίματα που είχαν παραμείνει στο σημείο μετά τον τραυματισμό του 55χρονου.

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