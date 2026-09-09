Snapshot Η 21χρονη πρωταθλήτρια Φαίη Δημητριάδου έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, όπου ζούσε και σπούδαζε.

Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η Φαίη εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Η Φαίη ήταν αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας από τα πέντε της χρόνια και είχε διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο στα 400 μέτρα και τη σκυταλοδρομία 4x400 μ. Κ18.

Ο προπονητής και ο σύλλογος τονίζουν ότι η Φαίη δεν ήταν μόνο αθλήτρια αλλά ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί τους και είχε ισχυρούς δεσμούς με την αθλητική οικογένεια της Έδεσσας.

Η κηδεία της 21χρονης θα πραγματοποιηθεί στην Έδεσσα, όπου οι συγγενείς, φίλοι και αθλητές της θα την αποχαιρετήσουν. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Έδεσσα και την αθλητική οικογένεια της πόλης μετά την είδηση του θανάτου της Φαίης Δημητριάδου ηλικίας 21 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η Φαίη ήταν αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας και είχε συνδέσει σχεδόν ολόκληρη την παιδική και εφηβική της ηλικία με τον στίβο. Ήταν μόλις πέντε ετών όταν πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του συλλόγου και παρέμεινε εκεί για χρόνια, μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την Έδεσσα για να σπουδάσει στη Ρόδο.

Συναθλητές και προπονητές της κάνουν λόγο για ένα «χαμογελαστό κορίτσι», που είχε ξεχωρίσει στις κατηγορίες Κ16 και Κ18.

Η Φαίη Δημητριάδου στα 400 μ. στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου Λυκείων, τον Απρίλιο του 2022, όπου κατέκτησε την 8η θέση.

Το τροχαίο που της έκοψε το νήμα της ζωής

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην πόλη της Ρόδου.

Η νεαρή οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτιδα και μία 27χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πριν προσκρούσει στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Η Φαίη Δημητριάδου μετά την πρόκρισή της στην τελική φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Λυκείων, κατακτώντας την 1η θέση στα 400 μ. στη Β’ φάση των αγώνων στις Σέρρες, τον Απρίλιο του 2022.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 21χρονης. Η 27χρονη συνεπιβάτιδα τραυματίστηκε ελαφρά.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας.

Από πέντε ετών στον Γ.Σ. Έδεσσας

Πίσω από την τραγική είδηση βρίσκεται η ιστορία μιας νεαρής αθλήτριας που μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα της Έδεσσας.

Η Φαίη Δημητριάδου εντάχθηκε στον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Από τότε και για πολλά χρόνια, οι προπονήσεις, οι αγώνες, οι διακρίσεις και οι άνθρωποι του συλλόγου έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του, η Φαίη παρέμεινε καθημερινά μαζί με την αθλητική οικογένεια της Έδεσσας μέχρι να φύγει από την πόλη για τις σπουδές της.

Η Φαίη Δημητριάδου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 στις Σέρρες, τον Ιούλιο του 2022, όπου κατέκτησε τη 12η θέση στα 400 μ. και την 4η θέση στη σκυταλοδρομία 4x400 μ.

Η ίδια είχε ξεχωρίσει στα αγωνίσματα του στίβου, με σημαντικότερες διακρίσεις στις κατηγορίες Κ16 και Κ18. Σε πανελλήνιο επίπεδο είχε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και στα 400 μέτρα. Σε διοργάνωση του 2022 είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στα 400 μ. και είχε πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του πρωταθλήματος στον Βόλο.

Η Φαίη Δημητριάδου κατέκτησε τη 2η θέση στα 4x200 μ. και την 7η θέση στα 80 μ. εμπόδια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16 το 2020.

Η μεγάλη διάκριση στη σκυταλοδρομία

Από τις σημαντικότερες στιγμές της αθλητικής της διαδρομής ήταν η συμμετοχή της στη σκυταλοδρομία 4x400 μ. στην κατηγορία Κ18.

Η ομάδα του Γ.Σ. Έδεσσας, με τη Φαίη Δημητριάδου στη σύνθεσή της, κατέκτησε την τρίτη θέση στους Πανελλήνιους Αγώνες Κ18 στον Βόλο, με χρόνο 4:02.83.

Ήταν μία από τις στιγμές που σημάδεψαν την αθλητική της πορεία και επιβεβαίωσαν την παρουσία της ανάμεσα στις νεαρές αθλήτριες που ξεχώριζαν στον ελληνικό στίβο.

Η Φαίη Δημητριάδου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 στον Βόλο, το 2022, που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην προέδρου και γενικού γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, Βασίλη Σεβαστή.

«Για εμάς ήταν παιδί μας»

Στο Newsbomb μίλησε ο προπονητής της, Βασίλης Κιουρτζίδης, ο οποίος γνώριζε τη Φαίη από τα πρώτα της βήματα στον αθλητισμό.

Η απώλεια, όπως περιγράφει, είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους ανθρώπους του συλλόγου, καθώς η Φαίη δεν ήταν απλώς μία αθλήτρια που περνούσε από το στάδιο. Ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί τους.

«Είχε έρθει στην ομάδα σε ηλικία 5 ετών και ήταν μαζί μας μέχρι να φύγει για να σπουδάσει στη Ρόδο», αναφέρει ο Βασίλης Κιουρτζίδης.

Μιλώντας για τη μεγαλύτερη αθλητική της διάκριση, θυμάται την παρουσία της στη σκυταλοδρομία 4x400 μ. Κ18, όπου η ομάδα της Έδεσσας κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ελλάδα.

Για τον ίδιο και τους ανθρώπους του συλλόγου, ωστόσο, οι αγωνιστικές επιτυχίες περνούν σε δεύτερο πλάνο μπροστά στην απώλεια ενός παιδιού που γνώριζαν από τόσο μικρή ηλικία.

«Είμαστε συντετριμμένοι, για εμάς είναι παιδιά μας», είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο προπονητής.

«Δεν ήταν μόνο μια αθλήτρια»

Στην ανακοίνωσή του ο Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά τη Φαίη με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

«Η Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως», αναφέρει ο σύλλογος.

Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν κάνουν λόγο για ένα κορίτσι που μεγάλωσε μαζί με τον σύλλογο, μέσα στις προπονήσεις και στους αγώνες, δημιουργώντας δεσμούς που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας αθλητικής ομάδας.

Η Φαίη Δημητριάδου αγωνίζεται στα 400 μ., φορώντας τον αριθμό 597, σε αγώνα στίβου τον Μάιο του 2022.

Ο Γ.Σ. Έδεσσας υπογραμμίζει πως οι προπονητές και οι συναθλητές της δεν αποχαιρετούν απλώς μια αθλήτρια, αλλά ένα δικό τους παιδί.

«Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει. Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».

Η ανάρτηση του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας

Αύριο η κηδεία στην Έδεσσα

Η σορός της Φαίης Δημητρίου αναμένεται να μεταφερθεί στην Έδεσσα, όπου αύριο (10/09) το πρωί και συγκεκριμένα στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν αύριο στη 21χρονη Φαίη Δημητριάδου

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