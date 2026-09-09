Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

Snapshot Η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου του ΓΣ Έδεσσας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η Φαίη είχε διακρίσεις στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 και ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Η τοπική κοινωνία και ο αθλητικός κόσμος της Έδεσσας εκφράζουν βαθειά θλίψη για τον αδόκητο χαμό της.

Ο ΣΕΓΑΣ και ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας εξέφρασαν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η Φαίη θεωρούνταν παιδί γεμάτο ήθος και χαμόγελο, με μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Snapshot powered by AI

Στην Έδεσσα η τοπική κοινωνία και ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος της περιοχής βυθίστηκαν στο πένθος στο άκουσμα της τραγικής είδησης για τον αδόκητο χαμό της 22χρονης Φαίης Δημητριάδου.

Ήταν αθλήτρια του ΓΣ Έδεσσας, με διακρίσεις στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 στα 400 μέτρα, βρέθηκε από μικρή ηλικία στα στάδια και κυνήγησε τα όνειρά της. Το χαμογελαστό κορίτσι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και ανείπωτη θλίψη στις καρδιές της οικογένειας, των οικείων και της οικογένειας του στίβου.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρετά με βαθιά οδύνη την αθλήτριά του:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή”.