Γιώργος Μαζωνάκη: Ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής που πέθανε ο τραγουδιστής

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία ανανέωσης του αίματος και αποβολής τοξινών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, με τις αρχές να ερευνούν πλέον τα μηχανήματα και τον τρόπο εφαρμογής της στον χώρο.

«Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σημειώνεται πως η πλασμαφαίρεση απαιτεί επίβλεψη από αιματολόγο και εξειδικευμένη ομάδα, ενώ στην Ελλάδα επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε ελάχιστα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία λόγω των υψηλών κινδύνων, όπως η ανακοπή και το αλλεργικό σοκ.

Το βράδυ της Τετάρτης (09/09) ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, καθώς και η σύζυγός του, η οποία δηλώνει γυναικολόγος, μετέβησαν στο ΑΤ Κυψέλης προκειμένου να καταθέσουν και στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι.

«Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό, ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο και τη δική μου δικηγορική εταιρεία με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια», είπε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός.

Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής.