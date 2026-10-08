Πετρούπολη: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά τους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πετρούπολη: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη.
  • Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στην τζαμαρία και έριξαν εύφλεκτο υλικό που προκάλεσε φωτιά στο εσωτερικό του καταστήματος.
  • Οι δράστες αποχώρησαν χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.
  • Εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από την εμπρηστική ενέργεια.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Πετρούπολη, έπειτα από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:40 π.μ., σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και προκάλεσαν ζημιές στην τζαμαρία. Στη συνέχεια, φέρεται να έριξαν στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Αναχώρησε από την Ελλάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

08:49WHAT THE FACT

Τα 6 μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν μας είναι πλέον απαραίτητα

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στον Ρέντη: «Ήρθε ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε» - Ένοικοι με παιδιά και ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τους πυροσβέστες, δύο στο νοσοκομείο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε διπλή πίεση οι ανεξάρτητοι βουλευτές – Στενεύουν τα περιθώρια για τις επόμενες κινήσεις

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα υπαινίσσεται μεγαλύτερες φιλοδοξίες»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα νησιά και ενίσχυση των αλιέων

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan πουλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Σήμερα η ετυμηγορία του ΜΟΔ για τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του ψαράδες

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» πληρώνουν οι εφοπλιστές τους ναυτικούς που μπαίνουν στη «φωτιά» του πολέμου – Πού έχει εκτοξευτεί το μισθολόγιο από απλούς ναυτικούς έως καπετάνιους

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Το πρώτο crash test της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

07:34ΥΓΕΙΑ

Τι εξέταση να κάνετε αν ξυπνάτε με πονοκέφαλο και έχετε υπνηλία μέσα στην ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

07:43ΕΘΝΙΚΑ

Ρούμπιο: Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας - Τουρκίας- Τι είπε για τα F-35 στις δύο χώρες

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Τον κυνηγούσαν από τις Σέρρες και το έσκασε πεζός στη Θεσσαλονίκη - Τρελή καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκε ζωντανά στην τηλεόραση

07:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Το πρώτο crash test της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα – Πότε και πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

06:45LIFESTYLE

Βίσση - Καρβέλας: «Η Αντίστροφη Μέτρηση έχει αρχίσει» για ντουέτο στα Δικαστήρια - Μπορεί να υπάρξει απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών;

08:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν συνεννοήθηκα με αχυράνθρωπο, αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη» - Τι κατέθεσαν γνωστοί τραγουδιστές

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα 

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2027

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» πληρώνουν οι εφοπλιστές τους ναυτικούς που μπαίνουν στη «φωτιά» του πολέμου – Πού έχει εκτοξευτεί το μισθολόγιο από απλούς ναυτικούς έως καπετάνιους

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

18:17LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

07:24ΜΑΝΤΕΙΟ

Τι γεύση πήρε μαζί του ο Ρούμπιο απ’ την Αθήνα, η Ακρόπολη παντού στον κόσμο και το support του Ελον Μασκ

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ