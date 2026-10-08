Πετρούπολη: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Snapshot Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Αγίου Δημητρίου στην Πετρούπολη.

Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στην τζαμαρία και έριξαν εύφλεκτο υλικό που προκάλεσε φωτιά στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι δράστες αποχώρησαν χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από την εμπρηστική ενέργεια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Πετρούπολη, έπειτα από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:40 π.μ., σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και προκάλεσαν ζημιές στην τζαμαρία. Στη συνέχεια, φέρεται να έριξαν στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά τους.