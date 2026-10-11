Στεγαστικό: Τήνος και Κέα στηρίζουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς με τα έξοδα διαβίωσης και στέγασης

Οι Δήμοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πόρους του προϋπολογισμού για να ενισχύσουν το κόστος διαβίωσής τους

Ελένη Ευστρατίου

Στεγαστικό: Τήνος και Κέα στηρίζουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς με τα έξοδα διαβίωσης και στέγασης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι Δήμοι Κέας και Τήνου αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν οικονομικές διευκολύνσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης στα νησιά.
  • Στην Κέα, χορηγούνται μηνιαία επιδόματα από 100 έως 450 ευρώ σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, με ακύρωση άλλου έργου για την κάλυψη του κόστους.
  • Στην Τήνο, επεκτάθηκαν τα επιδόματα και σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται 22 κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους και γιατρούς.
  • Η ανακατασκευή του πρώην ξενοδοχείου «Θεοξένια» θα παρέχει 18 διαμερίσματα για στέγαση εργαζομένων στην Τήνο, ενώ τέσσερις επιπλέον κατοικίες κατασκευάζονται με δωρεά για μόνιμους γιατρούς.
  • Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της στελέχωσης και των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης στα νησιά.
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Επιπλέον παροχές για τη στήριξη γιατρών και εκπαιδευτικών που έρχονται στα νησιά αποφάσισαν οι Δήμοι Κέας και Τήνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ONE TV, το κόστος ζωής και στέγασης έχει αποτρέψει σημαντικά πολλούς εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς να μετακομίσουν στα νησιά για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Έτσι, τα Δημοτικά Συμβούλια των δύο νησιών, σε συνέχεια των αποφάσεων και άλλων περιοχών, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους προκειμένου να παρέχουν οικονομικές διευκολύνσεις στους επαγγελματίες.

Κέα: Μηνιαία επιδόματα έως 450 ευρώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας αποφάσισε να χορηγήσει μηνιαία επιδόματα σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να στηρίξει το κόστος διαβίωσής τους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, αποφασίστηκε η ακύρωση ενός προγραμματισμένου έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο ποσό από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή 250 ευρώ μηνιαίως στους αγροτικούς γιατρούς και 450 ευρώ στους ειδικευμένους και επικουρικούς γιατρούς.

Αντίστοιχα, για τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 100 ευρώ για αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ, στο παρελθόν υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες το νησί αντιμετώπισε σοβαρές ελλείψεις γιατρών, ενώ η καθυστερημένη άφιξη εκπαιδευτικών είχε ως αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες για τους μαθητές.

Τήνος: Επέκταση των επιδομάτων και δημιουργία 22 κατοικιών

Στην Τήνο, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι πρότινος αφορούσε αποκλειστικά το ιατρικό προσωπικό. Πλέον, η οικονομική ενίσχυση επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ συνεχίζεται η στήριξη των αγροτικών και επικουρικών γιατρών.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση των εργαζομένων που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο στο νησί, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την εκπαίδευση. Ωστόσο, ο Δήμος Τήνου δεν περιορίζεται μόνο στην καταβολή επιδομάτων, καθώς προχωρά και σε παρεμβάσεις για την εξασφάλιση στέγης.

Όπως αναφέρθηκε στο OneTV, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανακατασκευή του πρώην ξενοδοχείου «Θεοξένια», το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε 18 διαμερίσματα που θα διατεθούν αποκλειστικά για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων του νησιού.

Παράλληλα, με δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου, κατασκευάζονται τέσσερις επιπλέον κατοικίες, επιφάνειας περίπου 80 έως 85 τετραγωνικών μέτρων η καθεμία.

Οι συγκεκριμένες κατοικίες θα προορίζονται αποκλειστικά για μόνιμους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στην Τήνο, δημιουργώντας ένα επιπλέον κίνητρο για τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας.

Πρωτοβουλίες νησιών για τη στήριξη γιατρών και εκπαιδευτικών

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν πάρει οι δήμοι και άλλων νησιών, όπως τα Κύθηρα, η Σίφνος, η Σύρος και η Σαντορίνη.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο άρθρο 529 του Ν. 5314/2026, προβλέπει τη δυνατότητα συγκεκριμένων κατηγοριών δήμων να παρέχουν δωρεάν σίτιση, κατάλυμα ή χρηματικό επίδομα σε δικαιούχους εργαζομένους. Για τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται νεοδιόριστοι έως πέντε έτη από τον διορισμό τους και αναπληρωτές. Για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ισχύουν αντίστοιχες προβλέψεις με ειδικούς όρους. Η παροχή εξαρτάται από απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου και την ύπαρξη διαθέσιμων πόρων.

Ο Δήμος Κυθήρων παρέχει επίδομα στέγασης και σίτισης για γιατρούς, καθώς και μηνιαία ενίσχυση 200€ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχα, ο δήμος Σίφνου παρέχει κατοικία, επίδομα και εισιτήρια για την προσέλκυση γιατρών. Για τους εκπαιδευτικούς έχει καταγραφεί μηνιαίο επίδομα σίτισης 200 €.

Στον Δήμο Σύρου ξεκίνησε πρωτοβουλία από την Ένωση Γονέων η οποία καταγράφει όλα τα διαθέσιμα σπίτια για τους εκπαιδευτικούς.

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