Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο ατόμων για απόπειρα απάτης σε βάρος 62χρονης

Snapshot Δύο άτομα, μία 38χρονη και ένας 19χρονος, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα απάτης σε βάρος 62χρονης.

Η 38χρονη παρουσιαζόταν ως λογίστρια και ζήτησε από την 62χρονη να συγκεντρώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα για δήθεν αποφυγή προστίμου από την Εφορία.

Η 62χρονη ενημέρωσε εγκαίρως την αστυνομία και παρέδωσε σε προκαθορισμένο σημείο 4.500 ευρώ και δέκα χρυσές λίρες υπό την καθοδήγηση αστυνομικών.

Οι δράστες συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας.

Η 38χρονη φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν χθες το απόγευμα δύο άτομα, μία 38χρονη και ένας 19χρονος, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να εξαπατήσουν 62χρονη με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμου από την Εφορία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία της 38χρονης με τη γυναίκα, στην οποία παρουσιάστηκε ως λογίστρια και της ζήτησε να συγκεντρώσει μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγει δήθεν πρόστιμο από την Εφορία.

Η 62χρονη αντιλήφθηκε εγκαίρως την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Αστυνομικοί την καθοδήγησαν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, όπου είχε συμφωνηθεί να παραδώσει στους υποτιθέμενους δράστες 4.500 ευρώ σε μετρητά και δέκα χρυσές λίρες.

Στο σημείο έφτασαν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι περίμεναν την 62χρονη μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί τούς συνέλαβαν, παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τους.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, η φερόμενη εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις, μία στις Συκιές και μία στον Άγιο Αθανάσιο.

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