Εύοσμος: Συγκλονίζει θαμώνας του ουζερί που μπήκε μέσα αυτοκίνητο - «Οι ζαρντινιέρες μας έσωσαν»

Από την τρελή πορεία του οχήματος, που οδηγούσε άνδρας υπό την επήρεια μέθης, τραυματίστηκαν τρία άτομα

Δημήτρης Δρίζος

Εύοσμος: Συγκλονίζει θαμώνας του ουζερί που μπήκε μέσα αυτοκίνητο - «Οι ζαρντινιέρες μας έσωσαν»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τραπέζια ουζερί στη Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας την κυρία Νίκη και άλλους θαμώνες.
  • Η κυρία Νίκη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στα πλευρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για νοσηλεία.
  • Οι ζαρντινιέρες στον χώρο πιθανόν απέτρεψαν σοβαρότερα τραύματα, καθώς εμπόδισαν το αυτοκίνητο να περάσει πάνω από τη γυναίκα.
  • Ο οδηγός, που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν έδειξε ενδιαφέρον για τους τραυματίες και προσπάθησε να φύγει, αλλά παρεμποδίστηκε από θαμώνες.
  • Από το συμβάν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματισμοί, ενώ τραυματίες μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
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Τον τρόμο που έζησε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα τραπέζια ουζερί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου, περιέγραψε η κυρία Νίκη, μία από τις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο περιστατικό με οδηγό που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η τραυματίας μίλησε στο ΕΡΤnews εξηγώντας πως η παρέα της απολάμβανε το φαγητό της, όπως έκανε κάθε Σάββατο, όταν το όχημα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους. Η ίδια δεν είχε τον παραμικρό χρόνο να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι και στα πλευρά.

Η στιγμή που το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους θαμώνες

Η κυρία Νίκη περιέγραψε πως όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ώστε κανείς από όσους βρίσκονταν στο κατάστημα δεν κατάφερε να αποφύγει την πορεία του οχήματος.

«Καθίσαμε, φάγαμε, διασκεδάζαμε και ξαφνικά βλέπουμε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Δηλαδή, το είδα όλο το σκηνικό. Δεν μπόρεσε κανένας να αντιδράσει, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πρόσκρουση, η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε απόσταση ελάχιστη από το σώμα της, ενώ τα αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο ενδέχεται να απέτρεψαν ακόμη χειρότερη εξέλιξη.

Τα τραπέζια διαλύθηκαν και οι ζαρντινιέρες έσπασαν

Μετά την είσοδο του αυτοκινήτου στο ουζερί, επικράτησε αναστάτωση. Τα τραπέζια μετακινήθηκαν και καταστράφηκαν, οι ζαρντινιέρες έσπασαν και οι παρευρισκόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα απόλυτου χάους.

«Επικρατούσε ένα χάος, βασικά πανζουρλισμός. Όλα τα τραπέζια φύγανε, οι ζαρντινιέρες σπάσανε, το τραπέζι που καθόμουν εγώ διαλύθηκε», είπε η τραυματίας, μεταφέροντας την έκταση της καταστροφής.

Όπως εξήγησε, το όχημα σταμάτησε σχεδόν δίπλα της. Η ίδια εκτιμά ότι οι ζαρντινιέρες λειτούργησαν ως προστατευτικό εμπόδιο, καθώς διαφορετικά οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές.

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, οι ρόδες του αυτοκινήτου θα περνούσαν από πάνω μου», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο κοντά βρέθηκε σε έναν πολύ σοβαρότερο τραυματισμό.

Η συμπεριφορά του οδηγού μετά την πρόσκρουση

Στη μαρτυρία της, η κυρία Νίκη αναφέρθηκε και σε όσα ακολούθησαν αμέσως μετά το συμβάν, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του οδηγού.

Όπως υποστήριξε, εκείνος παρέμεινε αρχικά μέσα στο όχημα και μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει από το σημείο. Σύμφωνα με την ίδια, θαμώνες παρενέβησαν για να τον εμποδίσουν να απομακρυνθεί και φέρεται να του αφαίρεσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Η τραυματίας εκτίμησε ότι ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει αν οι τραυματίες χρειάζονταν βοήθεια.

«Ήταν πολύ πιωμένος. Ένας αναίσθητος. Ούτε μια συγγνώμη, ούτε να ρωτήσει τι έγινε, πώς έγινε, αν είστε καλά. Τίποτα απολύτως», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τραυματίες και η μεταφορά στα νοσοκομεία

Η κυρία Νίκη ανέφερε ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν στο ουζερί. Εκτός από την ίδια, έκανε λόγο για τον άνδρα που τη συνόδευε, μία ακόμη γυναίκα που χτύπησε στη μέση και έναν άνδρα με τραύμα στο σαγόνι, ο οποίος αντιμετώπιζε δυσκολία ακόμη και στο φαγητό.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, ενώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για τη διακομιδή αναφέρθηκε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου μεταφέρθηκε η ίδια, καθώς και το νοσοκομείο Γεννηματάς, στο οποίο οδηγήθηκε ακόμη ένας τραυματίας.

«Ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους»

Η γυναίκα υπογράμμισε ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους θαμώνες. Η πρόσκρουση προκάλεσε τραυματισμούς και υλικές ζημιές, ενώ όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Η ίδια στάθηκε στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς το αυτοκίνητο κινήθηκε προς τα τραπέζια όπου κάθονταν οι πελάτες.

Κλείνοντας τη μαρτυρία της, εξέφρασε την ευχή να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά, λέγοντας: «Ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους να μη γίνονται αυτά τα πράγματα».

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