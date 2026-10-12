«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

Snapshot Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό ηλικίας ετών υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Οι τσιμεντένιες ζαρντινιέρες μπροστά στην είσοδο της ταβέρνας περιόρισαν την ορμή του οχήματος, αποτρέποντας σοβαρότερα τραυματισμούς ή θύματα.

Ο οδηγός συνελήφθη και μετά τη σύγκρουση επιχείρησε να φύγει, αλλά οι θαμώνες τον εμπόδισαν, ενώ το μόνο που φαινόταν να τον απασχολεί ήταν ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου του.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με έναν από αυτούς να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στα πόδια που ενδέχεται να χρειαστούν χειρουργική επέμβαση.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός είχε αποκοιμηθεί στο τιμόνι και ότι η παρέμβαση των περαστικών και των ζαρντινιέρων απέτρεψε μεγαλύτερη τραγωδία, ειδικά λόγω της παρουσίας παιδιών στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τα χθες ξημερώματα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στα τραπεζοκαθίσματα ταβέρνας, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ από τη σύγκρουση σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στον χώρο του καταστήματος.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αγαμέμνονος, πριν καταλήξει μέσα στην ταβέρνα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την αναστάτωση που επικράτησε στο σημείο. Στα πλάνα φαίνεται, επίσης, ο οδηγός να επιχειρεί να κάνει όπισθεν αμέσως μετά την πρόσκρουση, ωστόσο οι υπόλοιποι θαμώνες τον εμπόδισαν.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού φαίνεται πως έπαιξαν οι τσιμεντένιες ζαρντινιέρες που βρίσκονταν μπροστά από την είσοδο της ταβέρνας. Τα εμπόδια αυτά περιόρισαν την ορμή του οχήματος, αποτρέποντας ενδεχομένως ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

Δύο εκ των θαμώνων του καταστήματος μίλησαν στο MEGA.

Η κ. Νίκη που τραυματίστηκε στα πλευρά και στο κεφάλι είπε: «Ήρθε το αυτοκίνητο, χτύπησε τις ζαρντινιέρες, έφυγαν οι ζαρντινιέρες μαζί με το τραπέζι πάνω μου, βρέθηκα ξαφνικά κάτω και από κει και πέρα επικράτησε πανικός. Το κατάλαβα γιατί το έβλεπα το αυτοκίνητο. Έγιναν όλα όμως τόσο αστραπιαία, που δεν προλάβαινες να αντιδράσεις, να κάνεις κάτι. Απλά τα κατάλαβα, τα είδα όλα. Εννοείται ότι πήγε να φύγει. Μας χτυπάει και ξεκινάει, κάνει όπισθεν για να σηκωθεί να φύγει. Και σηκωθήκαν μετά οι πελάτες από δω από το μαγαζί και τον σταματήσανε. Είχε τέτοια απάθεια. Με το τσιγάρο, με το κινητό. Λες και βγήκε στην παραλία για καφέ. Ούτε καν ένα συγγνώμη δεν είπε», είπε αρχικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο είπε: «Αμάν, ο προφυλακτήρας μου».

Η κ. Στεφανία, της οποίας ο σύζυγος τραυματίστηκε στα πόδια, ανέφερε: «Σήμερα θα καταλάβουμε. Εμείς τον πήραμε στο σπίτι. Σήμερα θα ξαναπάμε στο γιατρό να δούμε πώς θα είναι τα πόδια και άμα θα πάμε σε εγχείρηση. Έχει πρήξιμο γιατί χτύπησε ευαίσθητο σημείο. Είναι πολύ πρησμένα τα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Θα δούμε σήμερα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Πιστεύω ότι αφού είχαμε άγιο και σωθήκαμε, θα πάνε. Δεν ήμασταν στο ίδιο τραπέζι με την κ. Νίκη. Σε δύο διαφορετικά τραπέζια. Μπήκε μέσα το αυτοκίνητο, πήρε παραμάζωμα και τα τρία τραπέζια. Οι δικοί μας άνθρωποι, η Νίκη, ο σύζυγος και ο κύριος Χρήστος μπήκαν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εμένα είναι χτυπημένοι».

Και συνέχισε: «Εσείς το βλέπετε στο βίντεο. Πέφτουν κάτω σαν να παίζουμε σε ταινία. Εγώ όταν είδα το βίντεο αισθάνθηκα χειρότερα από ότι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να σηκώσω τον άντρα μου και επειδή έβλεπα ότι δεν μπορεί να πατήσει, πανικοβλήθηκα. Άρχισα να φωνάζω, για ασθενοφόρο. Τον χτύπησε στη μέση, στα πόδια. Είναι γδαρμένος. Μέχρι και στην τσέπη του είχε γυαλιά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα νομικά».

«Τον είχε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι – Μπήκε κόντρα η ζαρντινιέρα»

«Νωρίτερα τον ακολουθούσε ένα ζευγάρι, το ακολουθούσε ένα ζευγάρι με μηχανή, είχαν ήδη πάρει την αστυνομία και είχαν ειδοποιήσει ότι ένας οδηγός είναι ανάποδα στο ρεύμα και κοιμάται πάνω στο τιμόνι. Γιατί η μέρα έχει πάρα πολλά παιδάκια επειδή απέναντι έχουμε πάρκο. Ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς», προσέθεσε η κ. Στεφανία.

Η κ. Νίκη ανέφερε συγκλονισμένη: «Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες για να κόψουν την ταχύτητα, το αυτοκίνητο ήρθε ακριβώς πάνω στα τραπέζια μας. Θα περνούσε πάνω από τα σώματά μας, χωρίς υπερβολές. Δηλαδή αν θα το παρατηρήσετε στο βίντεο θα δείτε ότι μπαίνει κόντρα η ζαρντινιέρα. Αλλιώς θα μας έπαιρνε κάτω από το αμάξι. Δηλαδή εγώ εκεί που καθόμουν, παράλυτη θα έβγαινα. Στο τραπέζι, στην καρέκλα βρέθηκα να είμαι ακριβώς από πίσω. Ο κύριος Χρήστος έχει πεταχτεί από την απέναντι μεριά. Τον κύριο Σταύρο τον έχει λιώσει».