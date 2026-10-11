Θεσσαλονίκη - βίντεο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος πέφτει με το ΙΧ πάνω στους θαμώνες εστιατορίου

Ο 45χρονος οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τρεις φορές το επιτρεπτό όριο, με μετρήσεις 0,77mg/l και 0,74mg/l αντί για 0,25mg/l

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη - βίντεο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος πέφτει με το ΙΧ πάνω στους θαμώνες εστιατορίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στον αύλειο χώρο ενός ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας ελαφρά τρεις πελάτες.
  • Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα σε έναν χώρο γεμάτο από θαμώνες.
  • Ο 45χρονος οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τρεις φορές το επιτρεπτό όριο, με μετρήσεις 0,77mg/l και 0,74mg/l αντί για 0,25mg/l.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό και αναμένεται να τον παραπέμψει στον εισαγγελέα.
  • Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση από το ατύχημα.
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Από καθαρή τύχη γλίτωσαν τα χειρότερα οι θαμώνες ενός ουζερί στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα ΙΧ, το οποίο οδηγούσε ένας μεθυσμένος όπως αποδείχθηκε οδηγός, έπεσε πάνω τους την ώρα που εκείνοι αμέριμνοι έτρωγαν κι έπιναν.

Ο αύλειος χώρος του εστιατορίου ήταν κατάμεστος από πελάτες, οι οποίοι ξαφνικά είδαν ένα ασημί σεντάν να τους παίρνει... σβάρνα και να προκαλεί πανικό.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, με εμπλεκόμενο έναν 45χρονο αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του ΙΧ. Ο οδηγός, προφανώς μην έχοντας οξυμένες τις αισθήσεις του, λόγω της υπερβολικής όπως φάνηκε κατανάλωσης αλκοόλ έπεσε... αφρενάριστος πάνω στο μαγαζί, τραυματίζοντας τρεις πελάτες -ευτυχώς ελαφρά- και προκαλώντας υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Τρεις φορές πάνω από το όριο

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και μάλιστα πολύ παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης του πέρασαν χειροπέδες, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Επιχείρησε να διαφύγει

Μετά το συμβάν, ο οδηγός έβαλε όπισθεν, αδιαφορώντας για το αν είχε προκαλέσει κάποιον σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και τον θάνατο κάποιου θαμώνα, κι επιχείρησε να φύγει. Οι πελάτες ωστόσο, τον πήραν στο κυνήγι με τις καρέκλες του μαγαζιού και τα υπόλοιπα τα ανέλαβε η Αστυνομία όταν έφτασε στο σημείο.

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