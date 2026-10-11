Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα - Τρεις τραυματίες

Snapshot Ένας 45χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε κατάστημα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν από το περιστατικό και το κατάστημα υπέστη υλικές ζημιές.

Ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, όπως προέκυψε από αλκοτέστ που του χορηγήθηκε.

Ο 45χρονος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και θα παραπεμφθεί στις δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ένας 45χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του σε τζαμαρία καταστήματος τα ξημερώματα της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον Εύοσμο, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Αγαμέμνονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε ταβέρνα. Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν ενώ το κατάστημα υπέστη υλικές ζημιές.

Σε αλκοτέστ που έγινε του πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Ο 45χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.