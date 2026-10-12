Φωτιά στο Πανόραμα: Αναζητούνταν με Silver Alert η γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα

Είχε εξαφανιστεί από τη Θέρμη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιά στο Πανόραμα: Αναζητούνταν με Silver Alert η γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία 78χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από τη Θέρμη στις 10 Οκτωβρίου εντοπίστηκε αναίσθητη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
  • Είχε εκδοθεί ειδοποίηση Silver Alert για την αναζήτησή της πριν τον εντοπισμό της.
  • Η γυναίκα βρέθηκε από πυροσβέστες σε οικοπεδικό χώρο και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκαύματα.
  • Αρχικά ήταν αναίσθητη, αλλά στη συνέχεια συνήλθε μετά τον εντοπισμό της.
  • Η ομάδα εθελοντών διασωστών ΟΦΚΑΘ συμμετείχε ενεργά στον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται για την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε αναίσθητη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία 78χρονη γυναίκα η οποία είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Μάλιστα, είχε εκδοθεί και εισοποίηση Silver Alert.

lost-parotidou.jpg

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομάδας εθελοντών διασωστών ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ραμμος, η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο στη Θέρμη και εντοπίστηκε σήμερα, Δευτέρα, στο Πανόραμα.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα εντοπίστηκε από πυροσβέστες που είχαν σπεύσει σε οικοπεδικό χώρο όπου ξέπσασε φωτιά. Αρχικά την βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια συνήλθε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα.

επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος που συμμετείχε με την ομάδα του από χθες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. «Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο» ανέφερε.

Η 78χρονη είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από το σπίτι της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηγετικό στέλεχος του PKK μιλά για περιφερειακό «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα τις επόμενες ώρες – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Καμπούρη: «Άδικη η προφυλάκιση, δεν είναι προκαταβολή ποινής» λέει ο Λύτρας - Τι είπε για τις εταιρείες

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνελήφθη ο δικηγόρος που πάντρεψε δύο κρατούμενους μία μέρα πριν την εκτέλεση του γαμπρού

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε στην Τούμπα

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αδιανόητο περιστατικό - Επιτέθηκαν σεξουαλικά σε 16χρονη με... ρομπότ

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει κολλήσει ο ίδιος στίχος τραγουδιού στο μυαλό σας; Τι θα γίνει αν φάτε μια τσίχλα

19:57ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του εντέρου: Οι τροφές που βοηθούν στην πρόληψη - Τι λέει η επιστήμη

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύνοδος Κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20 Νοεμβρίου

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη WSJ: Ο Ερικ Ντίντερς μου οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες

19:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για κόντρα με Ανδρουλάκη: «Εγω δεν τσακώνομαι με κανέναν, 7 στις 10 ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ αφορούν την ΕΛΑΣ»

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πανόραμα: Αναζητούνταν με Silver Alert η γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

19:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λασίθι: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις παραγωγών για αποζημιώσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική ομίλου που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων - Ξεκινούν οι επισκευές σε κτίρια

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Σύντομα στη Βουλή η αμυντική συμφωνία της Μέκκας

18:41ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων με μεγάλη δράση στο Θησείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Πότε θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες την Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

18:03LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για νεαρή: Άγνωστος έστησε ερωτικό προφίλ με τα πραγματικά της στοιχεία– Η αγγελία αναδημοσιεύτηκε σε 3 πλατφόρμες

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αδιανόητο περιστατικό - Επιτέθηκαν σεξουαλικά σε 16χρονη με... ρομπότ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή, δηλητήριο»: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

17:49LIFESTYLE

Διακόπηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το One Channel: «Αιφνιδίως και αδικαιολόγητα», λέει ο παρουσιαστής

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξερευνώντας τον υπόγειο Κηφισό: Οι εισροές λυμάτων και οι φθορές στην κοίτη – Τι καταθέτει στο Newsbomb ο μηχανικός που την επιθεώρησε, δείτε εικόνες

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε στην Τούμπα

19:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

12 Οκτωβρίου 1944: Ήταν ο επισμηναγός Κοττάς ο τελευταίος νεκρός της Ελληνικής Αεροπορίας την ημέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ