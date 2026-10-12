Φωτιά στο Πανόραμα: Αναζητούνταν με Silver Alert η γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα

Snapshot Μία 78χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από τη Θέρμη στις 10 Οκτωβρίου εντοπίστηκε αναίσθητη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Είχε εκδοθεί ειδοποίηση Silver Alert για την αναζήτησή της πριν τον εντοπισμό της.

Η γυναίκα βρέθηκε από πυροσβέστες σε οικοπεδικό χώρο και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκαύματα.

Αρχικά ήταν αναίσθητη, αλλά στη συνέχεια συνήλθε μετά τον εντοπισμό της.

Η ομάδα εθελοντών διασωστών ΟΦΚΑΘ συμμετείχε ενεργά στον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται για την ταυτότητα της γυναίκας που εντοπίστηκε αναίσθητη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία 78χρονη γυναίκα η οποία είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Μάλιστα, είχε εκδοθεί και εισοποίηση Silver Alert.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομάδας εθελοντών διασωστών ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ραμμος, η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο στη Θέρμη και εντοπίστηκε σήμερα, Δευτέρα, στο Πανόραμα.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα εντοπίστηκε από πυροσβέστες που είχαν σπεύσει σε οικοπεδικό χώρο όπου ξέπσασε φωτιά. Αρχικά την βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια συνήλθε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα.

επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος που συμμετείχε με την ομάδα του από χθες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. «Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο» ανέφερε.

Η 78χρονη είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από το σπίτι της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

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