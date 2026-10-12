Φωτιά στο Πανόραμα: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε αναίσθητη

Snapshot Μια γυνακα βρέθηκε αναίσθητη σε φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και διασωληνώθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 15:00 της Δευτέρας 12/10 και επιχείρησε με 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση και δεν προκαλεί ανησυχία.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι η γυναίκα που βρέθηκε αναίσθητη στην περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε κατά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 12/10 και έσπευσε άμεσα στο σημείο με 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εντοπίστηκε μία γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα λίγο αργότερα συνήλθε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και παραμένει διασωληνωμένη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η γυναίκα φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση και δεν προκαλεί ανησυχία.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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