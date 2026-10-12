Φωτιά στο Πανόραμα: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε αναίσθητη
Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα
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- Μια γυνακα βρέθηκε αναίσθητη σε φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και διασωληνώθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα.
- Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 15:00 της Δευτέρας 12/10 και επιχείρησε με 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα.
- Η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση και δεν προκαλεί ανησυχία.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι η γυναίκα που βρέθηκε αναίσθητη στην περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε κατά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 12/10 και έσπευσε άμεσα στο σημείο με 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εντοπίστηκε μία γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα λίγο αργότερα συνήλθε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και παραμένει διασωληνωμένη.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, η γυναίκα φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο της το σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση και δεν προκαλεί ανησυχία.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.