Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πανόραμα - Εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα της Θεσσαλονίκης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Ο Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη παρείχε υδροφόρες για υποστήριξη της πυροσβεστικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε γυναίκα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις της. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε κατά τις 15:00 για το περιστατικό και κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Επίσης ο Δήμος Πυλαία -Χορτιάτη απέστειλε υδροφόρες για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις της.

Ωστόσο η γυναίκα συνήλθε λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης.