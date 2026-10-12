Μενίδι: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γιος της 89χρονης

Snapshot Η 89χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι με τραύματα και μώλωπες, ενώ ο θάνατος της εκτιμάται ότι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 62χρονος γιος της συνελήφθη και κατηγορείται, καθώς φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας του.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δύο άτομα εισέβαλαν και επιτέθηκαν στη μητέρα του, όμως η έλλειψη ίχνων παραβίασης και οι αντιφάσεις στην κατάθεσή του εγείρουν αμφιβολίες.

Ο 62χρονος έχει ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ πιθανόν να υποβληθεί σε λήψη γενετικού υλικού.

Οικογενειακά μέλη εξέφρασαν υποψίες προς τον 62χρονο στις Αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της 89χρονης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι, προχώρησαν οι αρχές, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Όπως έγραψε το Newsbomb, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή τοποθετεί τον χρόνο θανάτου της 89χρονης περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από την εξέταση της σορού. Η ηλικιωμένη έφερε τραύματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, με ιδιαίτερα εμφανή σημάδια στο πρόσωπο. Ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της.

Οι φωνές για βοήθεια και η κινητοποίηση της Αστυνομίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ακούστηκαν φωνές από την κατοικία της ηλικιωμένης και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος γιος της φέρεται να βγήκε από το σπίτι και να φώναζε προς τους γείτονες «βοήθεια, βοήθεια», με αποτέλεσμα να καλέσουν το 100.

Στο σημείο κλήθηκαν η Αστυνομία και ασθενοφόρο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην κατοικία εξέτασαν τον χώρο, χωρίς να διαπιστώσουν εμφανή ίχνη παραβίασης της οικίας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και πώς τραυματίστηκε θανάσιμα η ηλικιωμένη.

Ο ισχυρισμός για δύο εισβολείς και οι αντιφάσεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 62χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δύο άτομα εισέβαλαν στην κατοικία, έψαξαν τους χώρους του σπιτιού, τον ακινητοποίησαν με λαβή και στη συνέχεια χτύπησαν την ηλικιωμένη μητέρα του.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός φέρεται να προκάλεσε ερωτήματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι, εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Παράλληλα, η απουσία εμφανών ιχνών παραβίασης της κατοικίας εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η περιγραφή των γεγονότων ανταποκρίνεται σε όσα πραγματικά συνέβησαν.

Ο 62χρονος προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου συνεχίζεται η εξέτασή του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και η λήψη γενετικού υλικού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο της έρευνας.

Το ποινικό παρελθόν και τα επόμενα βήματα

Ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο σημείο βρέθηκαν και μέλη της οικογένειας, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να εξέφρασαν στις Αρχές υποψίες για τον 62χρονο.

Διαβάστε επίσης