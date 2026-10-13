Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|13/10/2026 6:30:00 πμ
|13/10/2026 2:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ
|447
|Συντήρηση
|13/10/2026 6:30:00 πμ
|13/10/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ - ΦΡΙΖΗ ΣΥΝ/ΡΧΗ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ
|446
|Κατασκευές
|13/10/2026 7:30:00 πμ
|13/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ - ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ - ΔΩΡΙΟΥ - ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ - ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|444
|Λειτουργία
|13/10/2026 7:30:00 πμ
|13/10/2026 1:30:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ - ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΔΗ. - ΛΑΣΣΑΝΗ Γ. - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΗΦΗ - ΨΑΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ - ΜΠΟΥΡΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΜΑΓΕΡ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΦΩΤΟΜΑΡΑ
|445
|Συντήρηση
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1338
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 25 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1342
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ 24, 36 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1337
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1336
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 25 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1342
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1119
|Λειτουργία
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΤΕΛΕΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1122
|Λειτουργία
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ ΔΗΜ. απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΝΗΡΗΟΔΩΝ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1343
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ.
|649
|Κατασκευές
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGIAN - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.
|1745
|Λειτουργία
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 5:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΛΟΥΤΣΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΑΣΙΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΜΙΣΣΙΝΑΚΗ ΑΝΤ - ΕΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|544
|Λειτουργία
|13/10/2026 8:00:00 πμ
|13/10/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 5 ΟΙΚΙΣΤΩΝ.
|1746
|Λειτουργία
|13/10/2026 8:30:00 πμ
|13/10/2026 11:30:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1344
|Κατασκευές
|13/10/2026 11:00:00 πμ
|13/10/2026 5:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΜΑΚΡΗΣ - ΒΕΡΡΟΙΑΣ - ΓΚΥΖΗ - ΘΗΒΩΝ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΕΠΑ
|448
|Συντήρηση
|13/10/2026 12:30:00 μμ
|13/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΙΝΙΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|1123
|Λειτουργία
|13/10/2026 1:00:00 μμ
|13/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1120
|Λειτουργία
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