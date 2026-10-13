Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

13/10/2026 6:30:00 πμ13/10/2026 2:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΛΥΚΑΒΗΤΟΥ447Συντήρηση
13/10/2026 6:30:00 πμ13/10/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ - ΦΡΙΖΗ ΣΥΝ/ΡΧΗ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ446Κατασκευές
13/10/2026 7:30:00 πμ13/10/2026 12:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΛΑΧΕΡΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ - ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ - ΔΩΡΙΟΥ - ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ - ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ444Λειτουργία
13/10/2026 7:30:00 πμ13/10/2026 1:30:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ - ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΔΗ. - ΛΑΣΣΑΝΗ Γ. - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΒΛΑΣΤΟΥ ΣΗΦΗ - ΨΑΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ - ΜΠΟΥΡΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΜΑΓΕΡ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΦΩΤΟΜΑΡΑ445Συντήρηση
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1338Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 25 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1342Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ 24, 36 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1337Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1336Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 25 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1342Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1119Λειτουργία
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΤΕΛΕΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1122Λειτουργία
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 3:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ ΔΗΜ. απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΝΗΡΗΟΔΩΝ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ1343Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ.649Κατασκευές
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGIAN - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.1745Λειτουργία
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 5:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΛΟΥΤΣΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΧΑΣΙΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΧΙΟΥ - ΕΡΜΟΥ - ΜΙΣΣΙΝΑΚΗ ΑΝΤ - ΕΒΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΟΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ544Λειτουργία
13/10/2026 8:00:00 πμ13/10/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 5 ΟΙΚΙΣΤΩΝ.1746Λειτουργία
13/10/2026 8:30:00 πμ13/10/2026 11:30:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ1344Κατασκευές
13/10/2026 11:00:00 πμ13/10/2026 5:30:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΜΑΚΡΗΣ - ΒΕΡΡΟΙΑΣ - ΓΚΥΖΗ - ΘΗΒΩΝ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΕΠΑ448Συντήρηση
13/10/2026 12:30:00 μμ13/10/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΙΝΙΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ1123Λειτουργία
13/10/2026 1:00:00 μμ13/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ1120Λειτουργία
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