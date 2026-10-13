Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Πάνω από 10 χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα

Snapshot Η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων.

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στη Λεωφόρο Κηφισού, με μποτιλιάρισμα που εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση έως τη γέφυρα του Αιγάλεω, με ουρά οχημάτων πάνω από 10 χιλιόμετρα.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μαρούσι και Χαλάνδρι έως Βριλήσσια και Γέρακα, με πολύωρη ταλαιπωρία για οδηγούς προς αεροδρόμιο και δυτικά προάστια.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα, Κολωνάκι, Παγκράτι), καθώς και στις Λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη και Κηφισίας σε συγκεκριμένα σημεία. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη ημέρα ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς με την κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής να διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και τα οχήματα να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον χάρτη κυκλοφορίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού.

Η ροή των οχημάτων έχει σχεδόν «παγώσει» στο ρεύμα προς Πειραιά, με το «κόκκινο» τμήμα του εντόνου μποτιλιαρίσματος να εκτείνεται από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης (Λυκόβρυση) μέχρι και τη γέφυρα του Αιγάλεω.

Η ουρά των ακινητοποιημένων οχημάτων ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, με τη ροή να διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο αντίθετο ρεύμα ανόδου, ιδιαίτερα κοντά στον κόμβο σύνδεσης με την Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις ταλαιπωρούν εξίσου τους οδηγούς.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο τμήμα που εκτείνεται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι έως τα Βριλήσσια και τον Γέρακα.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο αλλά και εκείνοι που κινούνται προς τα δυτικά προάστια βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις, καθώς η κίνηση διεξάγεται με ρυθμούς σημωτόν.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στις εξής περιοχές:

Κέντρο Αθήνας: Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και το Παγκράτι.

Λεωφόρος Μεσογείων & Κατεχάκη: Στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και του Παπάγου.

Λεωφόρος Κηφισίας: Στα τμήματα που διασχίζουν το Μαρούσι και το Χαλάνδρι.