Σαρωνίδα: Ανατροπή οχήματος στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου - Κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλη την Αττική

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα και ΙΧ στον Κηφισό προκάλεσε μποτιλιάρισμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τον Ρέντη.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, με χρόνο αναμονής έως 30 λεπτά.

Υψηλή κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας, στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια. Snapshot powered by AI

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης με τροχαία περιστατικά και αυξημένη κίνηση να προκαλούν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Λίγο μετά τις 09:30 στη Σαρωνίδα σημειώθηκε ανατροπή οχήματος στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο 42ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολέψει η διέλευση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον Κηφισό, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν μία νταλίκα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σύγκρουση έγινε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, προκαλώντας μποτιλιάρισμα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως τον Ρέντη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας, στον Σκαραμαγκά και σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στα νότια προάστια.