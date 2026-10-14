Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: «Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»

Snapshot Στη Μεταμόρφωση σημειώθηκε επεισοδιακή αστυνομική καταδίωξη που κατέληξε σε σύγκρουση αυτοκινήτου με σταθμευμένα οχήματα στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου.

Το καταδιωκόμενο όχημα φέρεται να μετέφερε άτομα που εμπλέκονται σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών, προσποιούμενοι υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ.

Ένας ύποπτος ηλικίας 20-25 ετών συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν δεύτερο άτομο που εγκατέλειψε το όχημα πεζός.

Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και προκάλεσε αναστάτωση σε μια οικογενειακή γειτονιά με παιδιά.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διέκοψε την κυκλοφορία για να διευκολύνει τις έρευνες και τις αναζητήσεις. Snapshot powered by AI

Τις στιγμές τρόμου που έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) περιγράφουν κάτοικοι της Μεταμόρφωσης, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας επεισοδιακής αστυνομικής καταδίωξης, που κατέληξε σε σύγκρουση αυτοκινήτου με σταθμευμένα οχήματα, στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου.

«Έπεσε στο δικό μου αυτοκίνητο και το μπροστινό. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, άρχισαν να τρέχουν, να φωνάζουν. Μία χαοτική κατάσταση. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη», περιγράφει κάτοικος της περιοχής, το όχημα του οποίου υπέστη ζημιές από την πρόσκρουση.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι από τη σύγκρουση θα μπορούσε να έχει προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια γειτονιά όπου κυκλοφορούν καθημερινά οικογένειες και μικρά παιδιά.

«Εδώ είναι οικογενειακή γειτονιά. Βγάζουν τα παιδιά τους έξω, τα βάζουν στα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε, το χειρότερο. Έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το μπαμ ήταν τόσο δυνατό που πεταχτήκαμε όρθιοι»

Την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση περιγράφει και δεύτερη αυτόπτης μάρτυρας, η οποία αναφέρει ότι ο θόρυβος ήταν τόσο ισχυρός, ώστε οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί. «Το μπαμ ήταν τόσο δυνατό που πεταχτήκαμε όρθιοι, βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια», περιγράφει.

Η ίδια αναφέρει ότι είδε τους επιβαίνοντες να εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο κρατώντας ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μπλε τσάντα. «Κάτι είχαν κλέψει, το κρατούσαν στο χέρι. Ήταν σαν τσάντα μπλε», υποστηρίζει η μάρτυρας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία εάν το συγκεκριμένο αντικείμενο συνδέεται με κάποια κλοπή ή απάτη.

Το χρονικό της καταδίωξης στη Μεταμόρφωση

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί άρχισαν να καταδιώκουν αυτοκίνητο στους δρόμους της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών, τα μέλη του οποίου προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο κινήθηκε σε στενούς δρόμους της περιοχής, μέχρι που, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη, καταφέρνοντας να προχωρήσουν στην προσαγωγή ενός ατόμου ηλικίας 20-25 ετών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό δεύτερου ατόμου που φέρεται να επέβαινε στο καταδιωκόμενο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης, προκειμένου να εντοπίσουν τον δεύτερο δράστη και να εξακριβώσουν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Μετά την επεισοδιακή καταδίωξη, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου, αποκλείοντας τους γύρω δρόμους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες και οι αναζητήσεις για τον δεύτερο ύποπτο.

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

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