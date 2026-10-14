Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: «Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»

«Κρατούσαν μια μπλε τσάντα, κάτι είχαν κλέψει και έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα», περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής για το καταδιωκόμενο ΙΧ που προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα

Ανθή Κουρεντζή, Επιμέλεια

·

Κατερίνα Ρίστα, Ρεπορτάζ

·

Παναγιώτης Βελισσάρης, Ρεπορτάζ

·

Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: «Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Μεταμόρφωση σημειώθηκε επεισοδιακή αστυνομική καταδίωξη που κατέληξε σε σύγκρουση αυτοκινήτου με σταθμευμένα οχήματα στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου.
  • Το καταδιωκόμενο όχημα φέρεται να μετέφερε άτομα που εμπλέκονται σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών, προσποιούμενοι υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ.
  • Ένας ύποπτος ηλικίας 20-25 ετών συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν δεύτερο άτομο που εγκατέλειψε το όχημα πεζός.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και προκάλεσε αναστάτωση σε μια οικογενειακή γειτονιά με παιδιά.
  • Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και διέκοψε την κυκλοφορία για να διευκολύνει τις έρευνες και τις αναζητήσεις.
Snapshot powered by AI

Τις στιγμές τρόμου που έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) περιγράφουν κάτοικοι της Μεταμόρφωσης, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας επεισοδιακής αστυνομικής καταδίωξης, που κατέληξε σε σύγκρουση αυτοκινήτου με σταθμευμένα οχήματα, στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου.

«Έπεσε στο δικό μου αυτοκίνητο και το μπροστινό. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, άρχισαν να τρέχουν, να φωνάζουν. Μία χαοτική κατάσταση. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη», περιγράφει κάτοικος της περιοχής, το όχημα του οποίου υπέστη ζημιές από την πρόσκρουση.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι από τη σύγκρουση θα μπορούσε να έχει προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια γειτονιά όπου κυκλοφορούν καθημερινά οικογένειες και μικρά παιδιά.

«Εδώ είναι οικογενειακή γειτονιά. Βγάζουν τα παιδιά τους έξω, τα βάζουν στα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε, το χειρότερο. Έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το μπαμ ήταν τόσο δυνατό που πεταχτήκαμε όρθιοι»

Την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση περιγράφει και δεύτερη αυτόπτης μάρτυρας, η οποία αναφέρει ότι ο θόρυβος ήταν τόσο ισχυρός, ώστε οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί. «Το μπαμ ήταν τόσο δυνατό που πεταχτήκαμε όρθιοι, βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια», περιγράφει.

Η ίδια αναφέρει ότι είδε τους επιβαίνοντες να εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο κρατώντας ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μπλε τσάντα. «Κάτι είχαν κλέψει, το κρατούσαν στο χέρι. Ήταν σαν τσάντα μπλε», υποστηρίζει η μάρτυρας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία εάν το συγκεκριμένο αντικείμενο συνδέεται με κάποια κλοπή ή απάτη.

Το χρονικό της καταδίωξης στη Μεταμόρφωση

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί άρχισαν να καταδιώκουν αυτοκίνητο στους δρόμους της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών, τα μέλη του οποίου προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο κινήθηκε σε στενούς δρόμους της περιοχής, μέχρι που, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε σταθμευμένα ΙΧ στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη, καταφέρνοντας να προχωρήσουν στην προσαγωγή ενός ατόμου ηλικίας 20-25 ετών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό δεύτερου ατόμου που φέρεται να επέβαινε στο καταδιωκόμενο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης, προκειμένου να εντοπίσουν τον δεύτερο δράστη και να εξακριβώσουν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Μετά την επεισοδιακή καταδίωξη, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου, αποκλείοντας τους γύρω δρόμους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες και οι αναζητήσεις για τον δεύτερο ύποπτο.

μεταμόρφωση

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

metamorfosi-3.jpg

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

metamorfosi-2.jpg

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

metamorfosi-1.jpg

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:03ME TO N & ME TO Σ

Πότε γεμίσαμε με υποψήφιους δολοφόνους;

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων φτιάχνει η Εκκλησία στην Τανάγρα - Λύθηκε το πρόβλημα με το οικόπεδο

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στο Crocus Hall έδωσαν στην δημοσιότητα οι αρχές για πρώτη φορά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας

20:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο The Ellinikon η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία - Συνεργασία με Πολιτεία και LAMDA Developmen

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση με Ακρόπολη - Οι αρχαίοι Έλληνες ως έμπνευση για την Αμερική

20:14ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο GSI: Αίτημα για NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που θα αναλάβει τις έρευνες  

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

20:00ΥΓΕΙΑ

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τεράστιες ποσότητες νερού σε όλη τη χώρα – Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - «Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, πεταχτήκαμε όρθιοι»

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - «Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, πεταχτήκαμε όρθιοι»

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι αρχές κατέσχεσαν ρομπότ που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 16χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ