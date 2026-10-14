Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Snapshot Καταδίωξη οχήματος σημειώθηκε στη Μεταμόρφωση, με το ΙΧ να συγκρούεται σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Θεοτοκοπούλου.

Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά το αυτοκίνητο προσέκρουσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένα άτομο έχει προσαχθεί από την αστυνομία, ενώ αναζητείται δεύτερο εμπλεκόμενο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διευκρινιστούν τα αίτια της καταδίωξης και οι συνθήκες της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν αυτοκίνητο που καταδίωκαν αστυνομικοί κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Δεξαμενής & Θεοτοκοπούλου, έπειτα από καταδίωξη που προηγήθηκε σε στενούς δρόμους της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς, ωστόσο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παρκαρισμένα ΙΧ.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκομένου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που οδήγησαν στην καταδίωξη, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστεί το άτομο που εξακολουθεί να αναζητείται.

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