Πάτρα: Άγρια καταδίωξη στην εθνική οδό μετά από διάρρηξη με λεία χρηματοκιβώτιο

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Αθηνών, όταν τρεις κακοποιοί εισέβαλαν σε μονοκατοικία στο Ακταίο Πατρών και αφαίρεσαν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ομάδα των διαρρηκτών χτύπησε στις 2:30 μετά το μεσημέρι. Ο συναγερμός του σπιτιού χτύπησε άμεσα, κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή. Οι δράστες είχαν ήδη προλάβει να φορτώσουν τη λεία τους σε ένα Toyota Yaris και ανέπτυξαν ταχύτητα επιχειρώντας να εξαφανιστούν. Ακολούθησε καταδίωξη στην εθνική οδό, με περιπολικά να ακολουθούν το όχημα και την Αστυνομία να στήνει διαδοχικά μπλόκα σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου ώστε να ανακόψει την πορεία του προς την Αθήνα.

Το τροχαίο στο 183ο χιλιόμετρο και η διαφυγή

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγο μετά το Δρέπανο, ακριβώς στο 183ο χιλιόμετρο της εθνικής. Εκεί το Toyota Yaris των υπόπτων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και ακινητοποιήθηκε. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν είχαν περιθώρια να συνεχίσουν εποχούμενοι, οι τρεις επιβαίνοντες άφησαν το αυτοκίνητο στο σημείο μαζί με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο. Όμως, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, πρόλαβαν να πηδήξουν έξω και να διασκορπιστούν τρέχοντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις στην ύπαιθρο για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Οι αναζητήσεις των αρχών στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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