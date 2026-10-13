Βοτανικός: Σύλληψη μετά από καταδίωξη δύο ατόμων που έριχναν οικοδομικά απόβλητα σε οικόπεδο

Snapshot Δύο άνδρες ηλικίας 37 και 17 ετών συνελήφθησαν στον Βοτανικό για απόρριψη οικοδομικών αποβλήτων σε οικόπεδο.

Οι συλληφθέντες προσπάθησαν να διαφύγουν με επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση πινακίδων STOP, προκαλώντας καταδίωξη από την αστυνομία.

Ο 17χρονος βρισκόταν εκτεθειμένος στην καρότσα του οχήματος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και κατασχέθηκε, ενώ οι δράστες οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική παράβαση, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση, και επιβλήθηκε πρόστιμο 1.340 ευρώ στον 37χρονο οδηγό. Snapshot powered by AI

Δύο άνδρες συνελήφθησαν από την αστυνομία στην περιοχή του Βοτανικού σήμερα, γιατί έριχναν στερεά απόβλητα σε οικόπεδο.

Οι άνδρες μάλιστα επιχείρησαν να διαφύγουν, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία αστυνομικών, οδηγώντας με επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας πινακίδες STOP, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 37 και 17 χρονών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται με φορτηγό και να ρίχνουν σε οικόπεδο μεγάλες ποσότητες ξύλων από παλαιά οικιακά έπιπλα, σακούλες με μπάζα και λοιπά απόβλητα οικοδομικών εργασιών.

Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να σταματήσουν, και εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν. Κατά την καταδίωξη, ο 37χρονος οδηγός παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο 17χρονος καθ΄ όλη τη διάρκεια της καταδίωξης, παρέμεινε στην καρότσα του οχήματος εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι και την αυξημένη κίνηση, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και οδήγησαν τους δύο δράστες στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση. Επιπλέον, σε βάρος του 37χρονου οδηγού βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.

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