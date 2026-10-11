Επίθεση εις βάρος αστυνομικού σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Συνελήφθη ο 26χρονος που τον γρονθοκόπησε

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Επίθεση εις βάρος αστυνομικού σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Συνελήφθη ο 26χρονος που τον γρονθοκόπησε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 26χρονος για επίθεση σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
  • Ο δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και χτύπησε με γροθιά τον αστυνομικό στο πρόσωπο.
  • Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από διακριτική επιτήρηση με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας.
  • Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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Στη σύλληψη 26χρονου για επίθεση σε βάρος αστυνομικού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα προχώρησαν οι αρχές.

Αναλυτικότερα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 26χρονος, ο οποίος επιτέθηκε απρόκλητα σε βάρος αστυνομικού εντός αθλητικής εγκατάστασης, κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατα τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, προσέγγισε αστυνομικό, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στην αθλητική εγκατάσταση, και αφού του απηύθυνε ύβρεις, του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, οι οποίοι, αξιοποιώντας το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικής Εγκατάστασης (Η.Σ.Ε.Α.Ε.), έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση τον κατηγορούμενο, τον οποίο ακινητοποίησαν και συνέλαβαν μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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