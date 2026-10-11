Λαμία: Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά το βράδυ του Σαββάτου - Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια

Snapshot Στη Λαμία σημειώθηκαν πυροβολισμοί το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά με παλαιότερες διαφορές.

Ο νεαρός Ρομά καταγγέλλει ότι καταδιώχθηκε από τρία αυτοκίνητα και δέχτηκε επίθεση με ρόπαλα, προκαλώντας ζημιές σε όχημα.

Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν στα νότια προάστια, χωρίς να επιβεβαιώνεται αν ήταν προς άνθρωπο ή για εκφοβισμό.

Η ένταση στην περιοχή εκτονώθηκε μετά από αστυνομική παρέμβαση και έφοδο στα σπίτια των εμπλεκόμενων, χωρίς να βρεθεί οπλισμός.

Η σύγκρουση σχετίζεται με παλαιότερη αντιπαλότητα, που είχε ως αποτέλεσμα φυλάκιση μελών της μιας οικογένειας για επίθεση και ληστεία. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 10/10 μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά, οι οποίες φέρεται να είχαν διαφωνίες, στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το κέντρο της αστυνομίας ενημερώθηκε κατά τις 10:00 το βράδυ για επεισόδιο σε βάρος ενός νεαρού Ρομά από μεγάλη παρέα ομοεθνών του, κοντά σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Από αυτά που κατήγγειλε ο νεαρός τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα τον κυνήγησαν, ενώ όταν επιχείρησε να ξεφύγει με τη βοήθεια ενός συγγενή του που έφτασε στο σημείο, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα προξενώντας ζημιές στο αμάξι.

Το επεισόδιο όμως συνεχίστηκε λίγο αργότερα στα νότια προάστια, όπου κατοικούν οι δύο οικογένειες με την καταγραφή τριών πυροβολισμών. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για απειλές εκατέρωθεν, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται αν οι πυροβολισμοί είχαν στόχο άνθρωπο ή έπεσαν στον αέρα για εκφοβισμό. Γεγονός είναι ότι μέχρι 1 και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε μεγάλη ένταση στην περιοχή που έληξε μόνο με την παρέμβαση της αστυνομίας.

Μάλιστα,το πρωί της Κυριακής η αστυνομία έκανε έφοδο στα σπίτια των εμπλεκόμενων πλευρών με αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τον οπλισμό που φέρεται να κατέχουν οι δύο οικογένειες.

Πάντως το συγκεκριμένο επεισόδιο δε φαίνεται να συνδέεται με κάποιο τυχαίο περιστατικό ή παρεξήγηση της στιγμής και να έχει τις ρίζες του στην αντιπαλότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο οικογενειών. Μάλιστα εξαιτίας ενός παλαιότερου επεισοδίου δύο μέλη της πρώτης οικογένειας είχαν οδηγηθεί στη φυλακή αφού είχαν κατηγορηθεί για επίθεση και ληστεία σε βάρος της δεύτερης.

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