Νέο παραπλανητικό SMS για δήθεν τροχαία πρόστιμα - Τι να κάνετε αν έχετε πατήσει τον σύνδεσμο

Νέο παραπλανητικό SMS χρησιμοποιεί το όνομα του gov.gr για να εξαπατήσει πολίτες με πρόσχημα δήθεν τροχαίες παραβάσεις και ανεξόφλητα πρόστιμα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέο παραπλανητικό SMS για δήθεν τροχαία πρόστιμα - Τι να κάνετε αν έχετε πατήσει τον σύνδεσμο
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Κυκλοφορεί νέο παραπλανητικό SMS που χρησιμοποιεί το όνομα gov.gr και ενημερώνει ψευδώς για τροχαία πρόστιμα.
  • Ο σύνδεσμος στο μήνυμα οδηγεί σε πλαστή ιστοσελίδα που ζητά ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ζητούν μέσω SMS άμεση πληρωμή προστίμων ή καταχώρηση τραπεζικών δεδομένων.
  • Αν λάβετε το μήνυμα, μην πατήσετε τον σύνδεσμο, μην απαντήσετε και μην δώσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
  • Σε περίπτωση που έχετε ήδη δώσει τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα και την αστυνομία ή τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος.
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Ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα SMS βρίσκεται στο επίκεντρο προειδοποίησης προς τους πολίτες, καθώς επιτήδειοι επιχειρούν να τους εξαπατήσουν χρησιμοποιώντας το όνομα του gov.gr. Το μήνυμα ενημερώνει τους παραλήπτες ότι δήθεν έχουν παραβιάσει τους κανόνες κυκλοφορίας, καλώντας τους να ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες ή για την πληρωμή του ποσού.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος δεν οδηγεί σε επίσημη κρατική υπηρεσία, αλλά σε πλαστή ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με την πραγματική. Εκεί, οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία του οχήματός τους, όπως τον αριθμό κυκλοφορίας, καθώς και πληροφορίες της τραπεζικής τους κάρτας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκαλύψουν ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

ΑΠΑΤΗ

Πώς να αναγνωρίσετε την απάτη

Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ζητούν μέσω SMS από τους πολίτες να ακολουθήσουν συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων ή να καταχωρίσουν τραπεζικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, οποιοδήποτε μήνυμα δημιουργεί αίσθηση επείγοντος και απαιτεί άμεση ενέργεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Εάν θέλετε να ελέγξετε αν υπάρχει πραγματική εκκρεμότητα, πληκτρολογήστε μόνοι σας τη διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας gov.gr και αναζητήστε την αντίστοιχη υπηρεσία. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ύποπτο SMS.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε το μήνυμα

Για την προστασία σας, μην πατήσετε τον σύνδεσμο και μην απαντήσετε στο μήνυμα. Σε καμία περίπτωση μην καταχωρίσετε στοιχεία τραπεζικής κάρτας, κωδικούς e-banking, PIN, κωδικούς Taxisnet ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Επιπλέον, ελέγχετε προσεκτικά τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία παραπέμπει κάθε μήνυμα, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά διευθύνσεις που μοιάζουν με τις επίσημες, αλλά δεν ανήκουν σε κρατικούς φορείς.

Τι να κάνετε αν έχετε ήδη δώσει τα στοιχεία σας

Εάν έχετε ήδη καταχωρίσει στοιχεία κάρτας, κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής ή κωδικό επιβεβαίωσης μίας χρήσης (OTP), επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να περιοριστεί ο κίνδυνος οικονομικής απώλειας.

Σε περίπτωση που έχετε πέσει θύμα της συγκεκριμένης απάτης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Για περιστατικά ηλεκτρονικού εγκλήματος, λειτουργεί επίσης η γραμμή της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 11188, χωρίς χρέωση.

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